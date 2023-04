EMY mit ihrer neuen Single "Farbenblind" (FOTO)

München (ots) - Hand aufs Herz und zugehört: EMY nimmt uns mit ihrem neuen Song "Farbenblind" mit in ihre tiefste Gedankenwelt und singt über eigene Erlebnisse und Erfahrungen. In diesem emotionalen Song stecken Hoffnung und Angst zugleich. Es geht um eine Freundschaft, die sich in eine andere Richtung entwickelt. Dass plötzlich mehr Gefühle im Spiel sind und die Sehnsucht, dass diese romantischen Gefühle geteilt werden. "Farbenblind" erscheint bei EL CARTEL MUSIC am Freitag, 21. April, im Vertrieb von Zebralution.

EMY lädt mit ihrer neuen emotionalen Single "Farbenblind" zum Mitfühlen ein

Die 20-Jährige zeichnet sich durch Authentizität und Ehrlichkeit in ihren Songs aus

"Farbenblind" ist ab Freitag, 21. April 2023, erhältlich

EMY veröffentlicht ihren neuen Song "Farbenblind". Die Ehrlichkeit und Authentizität, mit der EMY eigene Erlebnisse und Erfahrungen in ihre Lieder einfließen lässt, sind sicher zwei Gründe, dass ihre Fangemeinde so rasant wächst. Es sind keine ausgedachten Märchen, es ist ihr eigenes Leben. Viele Menschen können sich dadurch in ihre Songs reindenken und mitfühlen. Wie EMY selbst ihre neue Single beschreibt: "Das Lied soll jedem die Kraft geben, offen über Gefühle zu sprechen. Ich habe selbst oftmals viele Dinge nicht angesprochen, weil ich Angst vor der Reaktion und den Konsequenzen hatte."

Durch einen Zufall ebnete sich der Weg für EMY in das Musikbusiness. Sie lernte Nico Suave kennen, mit dem der Song "Camouflage" entstand. Der Startschuss für die musikalische Reise wurde gesetzt und die erste Musik wurde erfolgreich veröffentlicht. Ihre erste eigene Single konnte allein auf Spotify über 100.000 Streams generieren. EMY arbeitet zurzeit an ihrer ersten EP, die noch in diesem Jahr erscheinen soll. Zudem will sie nebenher "Music Business" studieren.

Der neue Song "Farbenblind" von EMY erscheint am 21. April 2023 bei EL CARTEL MUSIC im Vertrieb von Zebralution, gefördert durch die Initiative Musik gemeinnützige Projektgesellschaft mbH im Rahmen von Neustart Kultur mit Projektmitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien.

