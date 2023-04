ESG-Ambitionen vorantreiben - Neuer Raben Group Sustainability Report jetzt verfügbar

Oss, Niederlande (ots/PRNewswire) - Die Raben Group hat ihren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht veröffentlicht, in dem die Bemühungen und Fortschritte der gesamten Gruppe bei der Erreichung der ESG-Ziele detailliert dargestellt und die wichtigsten Initiativen für eine nachhaltigere Zukunft hervorgehoben werden.

Der Bericht gibt einen Überblick über die Fortschritte, die das Unternehmen im vergangenen Jahr in allen 15 Märkten, in denen Raben tätig ist, in Bereichen wie der Verringerung des CO2-Ausstoßes, der verstärkten Nutzung erneuerbarer Energiequellen, dem Aufbau einer von der Sicherheitskultur geprägten Arbeitsumgebung und der Einführung nachhaltiger Praktiken in der gesamten Organisation erzielt hat.

„In unserem Unternehmen glauben wir, dass Nachhaltigkeit nicht nur ein Schlagwort ist, sondern eine grundlegende Verantwortung. Wir sind bestrebt, unsere Umweltauswirkungen zu verringern und nachhaltige Praktiken in unserem Unternehmen und in der gesamten Wertschöpfungskette zu fördern", sagte Ewald Raben, Geschäftsführer des Unternehmens. - Wir sind stolz darauf, unseren jährlichen Nachhaltigkeitsbericht zu veröffentlichen, in dem wir unser kontinuierliches Engagement für den Klima- und Umweltschutz sowie unsere soziale Verantwortung darlegen.

Im Jahr 2022 trat die Raben Group den Science Based Target Initiatives bei und setzte sich ehrgeizige Ziele zur Verringerung des CO2-Ausstoßes, die auch bestätigt wurden. Zu den neuen Zielen der Gruppe gehören nun die Reduzierung der absoluten Scope-1- und Scope-2-Emissionen bis 2030 im Vergleich zu den Emissionen von 2020 sowie die Verpflichtung der regulären Transportunternehmen zu Klimaschutzmaßnahmen.

Durch Investitionen in grüne Energie konnte die Raben Group die Scope 1- und 2-Emissionen im Jahr 2022 im Vergleich zu 2020 um 26,2 % senken und damit einen Beitrag zur Umweltfreundlichkeit der Kontraktlogistik leisten.

Im Bereich des Straßentransports erneuert die Raben Group ständig ihren Fuhrpark und reduziert den Anteil der Lkw, die nicht der Euro V-Norm für Motoren entsprechen. Derzeit bestehen über 88 % des regulären Fuhrparks aus Lkw mit Euro V- oder VI-Motoren. Darüber hinaus hat die Raben Group gemeinsam mit IKEA Industry und Volvo Trucks im Jahr 2022 den emissionsfreien Elektro-Lkw Volvo FM im Transportsystem eingesetzt. Dies war der erste große Schritt zur Verringerung des CO2-Ausstoßes im Straßenverkehr.

Um den Stakeholdern des Unternehmens vergleichbare Informationen und eine unabhängige Bewertung des Reifegrads der Organisation bis zum Inkrafttreten der neuen Richtlinie zu bieten, hat Raben beschlossen, am EcoVadis Rating teilzunehmen, das eine umfassende Bewertung der Nachhaltigkeitsleistung bietet. Die Raben Group erhielt 61 Punkte und eine Silbermedaille und gehört damit zu den besten Unternehmen in der Kategorie Güterverkehr.

„Wir sind uns bewusst, dass es noch viel zu tun gibt, und wir verpflichten uns weiterhin zur kontinuierlichen Verbesserung unserer Nachhaltigkeitsleistung", sagte Ewald Raben. Wir glauben, dass wir durch die Zusammenarbeit mit unseren Mitarbeitern, Kunden und Lieferanten eine nachhaltigere Zukunft für die kommenden Generationen schaffen können.

Der vollständige Nachhaltigkeitsbericht ist auf der Website des Unternehmens unter https://www.raben-group.com/about-us/sustainability verfügbar.

