ASICS Österreichischer Frauenlauf enthüllt Top-Athletinnenfeld

Wien (OTS) - Bereits mehr als 20.000 Teilnehmerinnen beim ASICS Österreichischen Frauenlauf. Darunter das stärkste Elitefeld seit Beginn der 35-jährigen Frauenlaufgeschichte. Anmeldeschluss ist am 26. April 2023.

Unter dem Jubiläumsmotto „Kind of magic“ ertönt am 4. Juni 2023 der Startgong zum ASICS Österreichischen Frauenlauf im Wiener Prater. Dabei sind alle Frauen und Mädchen – unabhängig von Fitness, Alter, Religion und Herkunft – herzlich willkommen.

20.000 Frauen und Mädchen feiern Jubiläum

Bereits mehr als 20.000 Teilnehmerinnen freuen sich auf die 35. Ausgabe des ASICS Österreichischen Frauenlaufs und fiebern auf ein unvergessliches, zweitägiges Jubiläum unter dem Motto „Kind of magic“ hin. Darunter Anfängerinnen, Hobbyläuferinnen sowie motivierte Schulklassen, engagierte Firmen und internationale Spitzenläuferinnen.

Internationale Top-Athletinnen

Das diesjährige Spitzenfeld setzt sich aus Athletinnen der ganzen Welt zusammen: Naomi Chepngeno (KEN), Nadia Battocletti (ITA), Sarah Lahti (SWE), Miriam Chebet (KEN), Katharina Steinruck (GER) und Julia Mayer (AUT) werden für ein spannendes Rennen sorgen. Sabrina Mockenhaupt (GER), die dreifache Siegerin des ASICS Österreichischen Frauenlaufs, ehemalige Top-Athletin und Let´s-Dance-Kandidatin wird sich das Jubiläum ebenfalls nicht entgehen lassen und mit ihrer Familie an den Start gehen.

Wegbegleiter: ASICS Österreichischer Frauenlauf

Am 22. und 23. April findet der Vienna City Marathon (VCM) statt. Tausende Frauen werden dabei wieder durch die Straßen Wiens laufen und an ihre erste Lauferfahrung beim ASICS Österreichischen Frauenlauf denken, denn Organisatorin und Gründerin des Österreichischen Frauenlaufs, Ilse Dippmann, weiß „Viele Läuferinnen die beim VCM an den Start gehen, haben durch den Österreichischen Frauenlauf in den Sport gefunden sowie die Veränderungskraft des Laufsports lieben gelernt."

Die Möglichkeit zur Anmeldung besteht noch bis 26. April 2023.

