Userbrain stellt KI-gestützte Analyse für User Tests vor

Userbrain, ein beliebtes User-Testing-Tool für Unternehmen, kündigt das neue Feature „Automated Insights“ an, das UX-Profis Zeit und Mühe sparen soll.

Die manuelle Analyse von qualitativen Daten der User Tests kann durchaus anspruchsvoll und zeitaufwändig sein, was oft dazu führt, dass Produkte wenig oder gar nicht mit echten Menschen getestet werden Userbrain CEO Markus Pirker 1/4

Automated Insights ist ein großartiges Werkzeug für UX-Experten Userbrain CEO Markus Pirker 2/4

Aber ohne dieser Analyse des echten Nutzererlebnis werden Produktentscheidungen aufgrund von Annahmen getroffen, was sich negativ auf den Erfolg der Produkte auswirken kann Userbrain CEO Markus Pirker 3/4

Kunden können damit innerhalb weniger Minuten detaillierte und aussagekräftige Berichte ihrer Tests erstellen und Unternehmen stellen so sicher, dass wichtige Erkenntnisse aus den User Tests in die Produktentwicklung einfließen und Usability-Probleme so schnell wie möglich behoben werden Userbrain CEO Markus Pirker 4/4

Graz (OTS) - Mit Hilfe von KI-Unterstützung identifiziert „Automated Insights“ Schlüsselmomente in Benutzertests, die Unternehmen schnell wertvolle Erkenntnisse zur User Experience ihres Produkts liefert.



„ Die manuelle Analyse von qualitativen Daten der User Tests kann durchaus anspruchsvoll und zeitaufwändig sein, was oft dazu führt, dass Produkte wenig oder gar nicht mit echten Menschen getestet werden “, sagt Userbrain CEO Markus Pirker. „ Aber ohne dieser Analyse des echten Nutzererlebnis werden Produktentscheidungen aufgrund von Annahmen getroffen, was sich negativ auf den Erfolg der Produkte auswirken kann .“



Mit „Automated Insights“ können sich die Kunden auf das Wesentliche konzentrieren: das Ansehen ihrer Nutzertestvideos. Der KI-Assistent macht Notizen zu wichtigen Erkenntnissen, wie z. B. potenziellen Usability-Problemen, weist Labels zu und verwendet direkte Zitate von Tester:innen um eine solide Grundlage für die weitere Analyse zu schaffen. Zusammen mit dem Userbrain-Pool von über 100.000 Testern aus der ganzen Welt macht diese Lösung Nutzertests für Unternehmen jeder Größe zugänglicher, schneller und leistbarer.

„ Automated Insights ist ein großartiges Werkzeug für UX-Experten “, sagt Pirker. „ Kunden können damit innerhalb weniger Minuten detaillierte und aussagekräftige Berichte ihrer Tests erstellen und Unternehmen stellen so sicher, dass wichtige Erkenntnisse aus den User Tests in die Produktentwicklung einfließen und Usability-Probleme so schnell wie möglich behoben werden .“

Der KI-Assistent von Userbrain vereinfacht die Auswertung von User Tests erheblich, indem automatisiert wichtige Momente schnell identifiziert werden und so der Zeitaufwand für manuelle Analysen deutlich reduziert wird. Dies führt zu einer effizienteren Abwicklung von User Tests und liefert Fachleuten wertvolle Erkenntnisse für die Entwicklung besserer und einfacherer Produkte und die Optimierung der User Experience.

Über Userbrain

Userbrain ist ein bemerkenswert einfaches Tool für Benutzertests, das Unternehmen dabei hilft, Produkte und Dienstleistungen zu entwickeln, die den Bedürfnissen ihrer Kunden entsprechen. Mit 15 Jahren Erfahrung im UX-Consulting und seit dem Start von Userbrain im Jahr 2014 ist das Unternehmen ein zuverlässiger Partner für führende Marken wie Amazon, Spotify, Porsche und Red Bull geworden. Userbrain hat es sich zur Aufgabe gemacht, Nutzertests für Unternehmen aller Größenordnungen einfach, schnell und leistbar zu machen.

Mit einem einfachen Setup, einem Pool von mehr als 100.000 qualitätsgesicherten Testern und einer kollaborativen Plattform ermöglicht Userbrain UX-Designern, Researchern und Produktmanagern, Produkte zu entwickeln, die Menschen gerne verwenden. Durch die ständige Suche nach neuen Wegen zur Verbesserung des User-Testing-Workflows bleibt Userbrain an der Spitze der Innovation bei unmoderierten Remote User Tests.

Mehr über Userbrain Website aufrufen

Rückfragen & Kontakt:

Userbrain Presse & Marketing

office @ userbrain.com

+43 316267670 12

Website: www.userbrain.com

Userbrain GmbH

Frauengasse 7 8010 Graz Austria