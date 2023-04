next@acer: Acer stellt KI-gesteuertes E-Bike vor: Mit ebii smart und komfortabel durch die Stadt (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Acer stellte im Rahmen der next@acer Pressekonferenz das Acer ebii vor, ein E-Bike mit KI-gesteuertem Motor und einer intelligenten Fahrzeugsteuerungsbox für extra großen Fahrspaß in der Stadt. Der intelligente Assistent ebiiAssist passt sich dem Fahrstil der Fahrerin oder des Fahrers, den Fahrbedingungen und dem bevorzugten Maß an Unterstützung an und lernt im Laufe der Zeit dazu, um ein individuelles Fahrerlebnis zu bieten. Der langlebige Akku, neueste Sicherheitsfunktionen und die schlanke Bauweise ermöglichen es den Nutzenden mit Stil und Komfort mühelos durch die Stadt zu fahren.

Modulare E-Bike-Architektur durch intelligente Fahrzeugsteuerungsbox

Das Design des ebii basiert auf der weltweit führenden modularen E-Bike-Architektur. Akku und Steuermodul sind gemeinsam in einer intelligenten Fahrzeugsteuerungsbox untergebracht, der sogenannten ebii Box. Eine Einarm-Gabel verbindet Steuerungsbox und Vorderrad. Dadurch ist das ebii nicht nur leichter, sondern ermöglicht auch ein ruhigeres und kontrolliertes Fahren.

Angetrieben wird das ebii von einem hocheffizienten 250-W-Nabenmotor mit 40 Nm Drehmoment, der Geschwindigkeiten von bis zu 25 km/h unterstützt. Der Antrieb lässt sich nach Wunsch über die Vorder-, Mittel- oder Hinterradnabe konfigurieren.

Visionäres, leichtes Design

Mit einem Rahmen aus einer Aluminiumlegierung ist das ebii sowohl robust als auch leicht. Es wiegt gerade einmal 16 kg und lässt sich mühelos überall hin mitnehmen. Das minimalistische Design zeichnet sich durch Einfachheit, klare Linien und ein mattweißes Finish aus. Der halbtransparente Scheinwerfer rundet den modernen Look des ebii ab. Die luftlosen, pannensicheren Reifen sind aus recycelbaren Materialien hergestellt und bieten Sicherheit - auch bei hohen Geschwindigkeiten.

Steuerung über Smartphone und App

Via Bluetooth lässt sich ebii mit dem Smartphone verbinden. Eine Halterung am Lenker bewahrt das Handy während der Fahrt sicher auf. So haben Fahrende jederzeit Informationen zu empfohlenen Routen, Akkulaufzeit und Fahrgeschwindigkeit im Blick. In der ebiiGO-App lassen sich außerdem mit nur einem Fingertipp verschiedene Funktionen steuern, wie die Ver- und Entriegelung sowie die Wahl des Fahr-Modus. Dabei stehen drei Optionen zur Auswahl: Der Eco-Modus spart Energie, der My ebii-Modus bringt automatisch Leistung und Energieverbrauch in Balance, der Boost-Modus passt Geschwindigkeit und Motorleistung an die Straßenbedingungen und die Entfernung zum Ziel an. Die ebiiGO-App zeigt außerdem Echtzeitdaten an und speichert sie zur zukünftigen Optimierung. Mit der Smart Assist-Technologie ebiiAssist merkt sich das Smartbike die Fahrgewohnheiten und verbessert kontinuierlich das Fahrerlebnis.

Schnell und mobil laden

Das ebii ist mit einem langlebigen und herausnehmbaren Akku ausgestattet, der eine Reichweite von bis zu 110 km erreicht und in nur 2,5 Stunden vollständig aufgeladen ist. Eine KI-optimierte Energieverteilung trägt dazu bei, die Lebensdauer des Schnelllade-Akkus zu verlängern. Das integrierte Akku-Design zeichnet sich durch eine einzigartige Zellanordnung aus und ist mit einer äußerst sicheren Bauweise zertifiziert, die Lade- und Entladeschutz bietet.

Das Akkumodul lässt sich leicht herausnehmen und als tragbares Ladegerät für andere mobile Geräte verwenden. Der Ladezustand und die verbleibende Reichweite lassen sich in der ebiiGO-App oder über die LED-Anzeige am Lenker überprüfen.

Sicher und sorgenfrei unterwegs

Sicherheit steht beim Acer ebii an erster Stelle. Darum ist das E-Bike mit den neuesten Sicherheitsfunktionen ausgestattet. Front- und Rücklicht des ebii leuchten automatisch bei Dunkelheit. Leuchten vorne, hinten und an den Seiten bieten zusätzliche Sicherheit bei Nacht. Unter dem Sitz des ebii ist ein Radarsensor angebracht, der die Fahrerin oder den Fahrer auf entgegenkommende Fahrzeuge oder andere Objekte in der nahen Umgebung aufmerksam macht, um Kollisionen zu vermeiden. Weitere Funktionen wie die Unfallerkennung oder Benachrichtigungen zum Zustand des E-Bikes sorgen zusätzlich für Sicherheit und ermögliche vorausschauendes Fahren. ebii besitzt eine Diebstahlsicherung und sendet automatisch eine sofortige Warnmeldung an das Smartphone der Besitzerin oder des Besitzers, wenn jemand versucht, das Bike zu bewegen. Die GPS-Standorterfassung hilft dabei, ebii schnell und einfach zu finden - egal wo es geparkt wurde. Besonders praktisch: Das Acer Smartbike verriegelt sich automatisch, sobald es feststellt, dass sich das verbundene Smartphone außerhalb der Bluetooth-Reichweite befindet.

Preis und Verfügbarkeit

Das Acer ebii Smartbike ist voraussichtlich ab September zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.999 EUR / 1'999 CHF verfügbar.

