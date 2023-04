next@acer: Das sind die neuesten Notebook-Highlights von der Acer-Pressekonferenz (FOTO)

Ahrensburg (ots) - Acer hat heute auf seiner globalen Pressekonferenz next@acer zahlreiche neue Notebooks aus unterschiedlichen Produktbereichen vorgestellt. Vom ultraflachen und leistungsstarken Acer Swift X 16 mit OLED-Display und dedizierter Grafikkarte, über das besonders nachhaltige Acer Aspire Vero 15 bis hin zu neuen TravelMate-Business Notebooks werden die Geräte unterschiedlichsten Anwendungsszenarien und Ansprüchen gerecht. Auch bei den Chromebooks präsentierte Acer die neue Generation seines Topmodells Chromebook Spin 714 erstmals der Öffentlichkeit.

next@acer: Acer präsentiert mit dem Swift X 16 das neue High-End Notebook für Kreative

Im Rahmen seiner Pressekonferenz kündigte Acer heute das neue Acer Swift X 16 an. Mit einer Reihe von leistungsstarken Funktionen für Grafikdesign, 3D-Rendering und einfache Videobearbeitung richtet es sich an Kreative und Business-Professionals, die für ihre Anwendungen eine dedizierte Grafikkarte benötigen. Auf dem 40,6 cm (16 Zoll) großen OLED-Display im 16:10 Format werden alle Inhalte brillant in Szene gesetzt. Hier mehr dazu erfahren.

next@acer: Acer ergänzt nachhaltige Vero-Reihe um das Aspire Vero 15 Notebook und einen Acer Vero Laser-Projektor

Acer stellt heute die neuesten Vertreter seiner nachhaltigen Vero-Produktreihe vor: das Notebook Acer Aspire Vero 15 (AV15-53P) und den Laserprojektor Acer Vero PL3510ATV. Beide Geräte wurden entwickelt, um Unternehmen und Endverbraucher mit leistungsstarker, aber energiesparender Technik auszustatten und so den eigenen ökologischen Fußabdruck verkleinern zu können. Hier mehr dazu erfahren. Hier mehr dazu erfahren.

next@acer: Acer erweitert TravelMate-Reihe mit neuen Notebooks für hybrides Arbeiten

Auf der next@acer Pressekonferenz stellte Acer heute seine neuen Business-Notebooks aus der TravelMate-Serie vor. Alle Modelle sind mit Intel® Core(TM) Prozessoren der 13. Generation und mit einem Premium-Display mit 16:10-Seitenverhältnis ausgestattet. Die neuen Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Akkulaufzeit und 65Wh-Schnelllade-Funktion aus. Hier mehr dazu erfahren.

next@acer: Acer präsentiert neues Topmodell Chromebook Spin 714 für Business Professionals und anspruchsvolle Heimanwendende

Acer stellt heute seine neuesten Premium-Convertible-Chromebooks vor: das Acer Chromebook Spin 714 und das Acer Chromebook Enterprise Spin 714. Die neue Chromebook-Linie ist auf verschiedenste Bedürfnisse zugeschnitten und eignet sich sowohl für den privaten Gebrauch in der Familie als auch in Unternehmen. Hier mehr dazu erfahren.

Rückfragen & Kontakt:

Vanessa Koroll

Account Manager

Achtung! GmbH

M. acer @ achtung.de



Kontakt Acer DE/AT:

Simone Fritzsche

PR Manager

Acer Computer GmbH

M Simone.Fritzsche @ acer.com



Kontakt CH:

Nadine Gonçalves

Marketing & PR Manager

Acer Computer (Switzerland) AG

M. Nadine.Goncalves @ acer.com