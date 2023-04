Keri/Olischar ad Linie 12: Anbindung an die U-Bahn wurde verabsäumt

Forderung der Wiener Volkspartei, die neue Straßenbahnlinie bis zum Stadion Center zu führen, wurde nicht berücksichtigt.

Wien (OTS) - „Der Ausbau der Wiener Linien ist prinzipiell immer zu begrüßen. Allerdings hat es die Stadt Wien verabsäumt, bei der Linie 12 in die Zukunft zu blicken und die Straßenbahn wie von uns gefordert gleich bis zum Stadion Center fahren zu lassen“, so die Bezirksparteiobfrau der Volkspartei Leopoldstadt, Gemeinderätin Sabine Keri, angesichts der heutigen Präsentation der neuen Straßenbahnlinie 12.

Die neue Straßenbahn, die ab 2025 in der Leopoldstadt und der Brigittenau unterwegs sein wird, endet nämlich in der Hillerstraße. Eine Endstation, die von der Volkspartei Leopoldstadt als problematisch befunden wird. „Es wird mit einer enormen Staubildung in diesem Grätzl zu rechnen sein. Schon jetzt kommt es bei erhöhtem Verkehrsaufkommen durch die Autobusse 11A und 11B, Müllabfuhren der MA 48 und private Autofahrerinnen und Autofahrer, die den Handelskai oder den Praterstern umfahren wollen, immer wieder zu Stau und Verzögerungen in diesen Straßenzügen“, so Keri und weiter: „Viele Anrainerinnen und Anrainer haben sich eine direkte Verbindung ins Stadion Center mit der U2 und dem Busbahnhof gewünscht. Darauf wurde leider keine Rücksicht genommen.“

Auch die Verkehrssprecherin der Wiener Volkspartei, Gemeinderätin Elisabeth Olischar, hält eine Führung der neuen Linie 12 bis zur U-Bahnlinie U2 für unerlässlich. „Wenn man den Öffentlichen Verkehr attraktiv machen möchte, muss er an hochrangige Verkehrsmittel angeschlossen sein - in diesem Fall die U-Bahn. Das hat die Stadt aber nun offensichtlich verabsäumt, es ist mir unverständlich, wie man so einen Planungsfehler machen kann.“

Olischar sieht generell hohen Verbesserungsbedarf beim Ausbau des Öffentlichen Verkehrs: "Die Stadt muss in den Flächen- und Außenbezirken endlich in die Gänge kommen, damit die Öffis auch in der Praxis eine attraktive Alternative zum Auto werden können. Auf die von der Stadt schon lang versprochenen Straßenbahnen über die Stadtgrenzen hinaus warten wir leider auch schon eine Ewigkeit."

