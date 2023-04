Drehbeginn für Roland Emmerichs spektakuläre Gladiatoren-Serie "Those About To Die" (10 Episoden) mit Anthony Hopkins in Rom

München (ots) - Nach sechs Monaten intensiver Preproduction in den legendären Filmstudios Cinecittà fiel pünktlich am 20. März die erste Klappe zur epischen Gladiatoren-Serie "Those About To Die", die High End Productions mit backing von Herbert G. Kloiber und Constantin Film zusammen mit dem amerikanischen Streaminganbieter Peacock in Auftrag gegeben hat. Neben Roland Emmerich (MOONFALL, INDEPENDENCE DAY) wird Marco Kreuzpaintner (DER FALL COLLINI, "Beat") bei weiteren Episoden die Drehbücher des renommierten Autors Robert Rodat (DER SOLDAT JAMES RYAN, DER PATRIOT) inszenieren. Die Dreharbeiten dieser extrem aufwendigen Produktion laufen bis Mitte Oktober.

Das epische Drama über die komplexe und korrupte Welt der spektakulären Gladiatorenkämpfe und Pferdewagenrennen in der Antike stellt ein Ensemble außergewöhnlicher Charaktere aus allen Ecken des Römischen Reiches ins Zentrum und versammelt eine ebenso herausragende Riege an Darsteller*innen vor der Kamera: Neben dem zweifachen Oscar-Gewinner Anthony Hopkins in der Rolle Kaiser Vespasians zählen Iwan Rheon ("Misfits", "Game of Thrones") als Verbrecherboss Tenax, Tom Hughes ("The English", "Victoria") in der Rolle des scheinbaren Thronerben Titus Flavianus und Sara Martins (PARIS, JE T'AIME, "Death in Paradise") als um das Leben Ihrer drei Kinder kämpfende Mutter Cala zum Cast. Jojo Macari ("Sex Education", "Die Bande aus der Baker Street") übernimmt die Rolle von Vespasians jüngsten Sohn Domitian, Gabriella Pession ( "Crossing Lines") ist die skrupellose Politikerin Antonia, Dimitri Leonidas (ROSEWATER, "Renegades") spielt den Wagenlenker Scorpius und Moe Hashim ("Ted Lasso") übernimmt die Rolle des Kämpfers und Löwenjägers Kwame. Komplettiert wird der Cast durch Johannes Haukur Johannesson ("Vikings: Valhalla", "Succession"), Rupert Penry-Jones ("Whitechapel"), Eneko Sagardoy ("Elite"), Pepe Barroso ("Gran Turismo"), Gonçalo Almeida ("Amor, Amor"), Kyshan Wilson (Unter der Sonne Amalfis") sowie Alicia Edogamhe ("Summertime").

Darsteller*innen: Anthony Hopkins, Iwan Rheon, Tom Hughes, Sara Martins, Jojo Macari, Gabriella Pession, Dimitri Leonidas, Moe Hashim, Johannes Haukur Johannesson, Rupert Penry-Jones, Eneko Sagardoy, Pepe Barroso, Gonçalo Almeida, Kyshan Wilson, Alicia Edogamhe uvm.

Drehbuch: Robert Rodat (Saving Private Ryan, The Patriot)

Regie: Roland Emmerich (Moonfall, Independence Day, The Day After Tomorrow), Marco Kreuzpaintner (The Lazarus Project, Beat)

Studio: AGC Studios

Produktionsfirmen: Centropolis Entertaiment, Hollywood Gang Productions, Street Entertainment, Wild Side Productions (Co-Produktion)

Weltvertrieb: AGC International

Executive Producer: Roland Emmerich, Marco Kreuzpaintner, Robert Rodat, Gianni Nunnari (The Departed, 300), Harald Kloser (Independence Day, Resurgence, Midway), Herbert G. Kloiber, Martin Moszkowicz, Oliver Berben, Jonas Bauer, Charles Holland, Stuart Ford und Lourdes Diaz

