Nominierungen Österreichischer Filmpreis 2023

25 Filme bzw. 86 Filmschaffende wurden mit Nominierungen bedacht

Wien (OTS) - Die Nominierungen zum Österreichischen Filmpreis 2023 in 16 Kategorien wurden heute im Rahmen einer Pressekonferenz im Ringturm des Wiener Städtischen Versicherungsvereins bekanntgegeben.



Insgesamt wurden 25 Filme bzw. 86 Filmschaffende mit Nominierungen bedacht. CORSAGE führt die Liste der nominierten Filme mit 8 Nominierungen an, gefolgt von EISMAYER mit 7 Nominierungen, DER FUCHS und RUBIKON mit je 5 Nominierungen sowie STERNE UNTER DER STADT und VERA mit je 4 Nominierungen. Die Liste mit allen Nominierungen finden Sie hier.



Der 13. Österreichische Filmpreis geht am 15. Juni 2023 im Globe Wien in der Marx Halle über die Bühne und wird von Regisseurin Catalina Molina inszeniert.



Die elektronische Pressemappe und eine Auswahl der Pressefotos können auf unserer Website heruntergeladen werden. Die Pressekonferenz kann noch eine Woche lang in der ORF-TVTHEK nachgesehen werden.

Moderiert wurde die Pressekonferenz von Schauspieler und Drehbuchautor Faris Rahoma. Gala-Regisseurin Catalina Molina verriet im Gespräch den diesjährigen künstlerischen Schwerpunkt: „Das Thema lautet ,Durch Nacht zum Licht‘. Ich möchte mit dem Titel unterstreichen, dass Kunst nicht nur die Aufgabe hat, Missstände aufzuzeigen, sondern auch Utopien zu kreieren. Gleichzeitig will ich damit auch zum Feiern bis in die Morgenstunden aufrufen.“ Dass beim Filmpreis die Berufsgruppen und der Wert von Teamwork betont werden, sei darüber hinaus besonders wertvoll.



Vorstandsmitglied Rahoma betonte, dass sich der Vorstand der Akademie verstärkt für Filmbildung einsetze, um ein junges Publikum fürs Kino zu begeistern und ein kritisches Medienbewusstsein zu entwickeln. Hierfür brauche es Unterstützung aus der Branche. Auch Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler betonte, dass man die nächste Generation für das Medium Film fit machen müsse.

Alexandra Valent, Projektleiterin Österreichischer Filmpreis, ging in ihrem Statement auf Neuerungen im Wahlverfahren ein: „ Die Anzahl der Nominierungen in den Kategorie ‚Beste Kamera', ‚Bester Schnitt', ‚Beste Musik' und ‚Beste Tongestaltung' wurde von drei auf vier erhöht und zumindest je eine Nominierung geht an einen Dokumentarfilm. Parallel dazu wird bei den Kurzfilmen zumindest ein experimenteller Kurzfilm nominiert.“ Mit dieser Änderung möchten die Akademie die Sichtbarkeit von Dokumentarfilmen und Experimentalfilmen im Rahmen des Filmpreises erhöhen, so Valent.



Verena Altenberger und Arash T. Riahi, das Präsidentschaftsduo der Akademie, sprach in einem gemeinsamen Statement über den Erfolg österreichischer Filmproduktionen im In- und Ausland. Im Inland habe es von 2021 auf 2022 eine Steigerung der Kinobesuche österreichischer Filme um 73 Prozent gegeben. Wenn man im Ausland sei, werde man immer überschwänglich auf das heimische Filmschaffen angesprochen: „Die Welt ist voller Bewunderung für den österreichischen Film, wir sind eine Weltmarke!“



ORF-Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz betonte in ihrem Statement, dass das von der Akademie im Auftrag des ORF produzierte Kinomagazin Trailer.AT ein weiteres wichtiges Format sei, um das österreichische Filmschaffen vor und hinter der Kamera sichtbar zu machen. Vertreter der Wirtschaftskammer und des Filmstandorts Austria betonten, dass das neue Filmstandortgesetz bereits großen Anklang im In- wie Ausland finde.

Zur Entscheidung der Akademie, auf die Preisverleihung in Niederösterreich aufgrund der aktuellen politischen Konstellation zu verzichten, gab es viele solidarische Statements. Das BMKÖS, die Stadt Wien und die VdFS gaben bekannt, dass man beim Stopfen der so entstandenen finanziellen Lücke helfen werde. Akademie-Obfrau Mercedes Echerer bedankte sich herzlich und merkte an, dass es auch bemerkenswerte Unterstützung durch die Akademie-Mitglieder und private Unternehmen gebe.



Der Vorstand der Akademie des Österreichischen Films wurde von Mercedes Echerer, Severin Fiala, Thomas Kürzl, Jakob Pochlatko, Faris Rahoma und Evi Romen vertreten.



Akademie-Geschäftsführerin Katharina Albrecht-Stadler bedankte sich bei allen Partner:innen und Förderern sowie bei der anwesenden Multimediakünstlerin VALIE EXPORT – die Schöpferin der Filmpreisskulptur erhielt Standing Ovations.

Neben positiven Statements rund um das österreichische Filmschaffen wurden die Nominierungen von Akademie-Partner:innen aus Kultur, Politik, Wirtschaft und Medien verlesen:

Andrea Mayer, Staatssekretärin für Kunst und Kultur im BMKÖS

Veronica Kaup-Hasler, amtsführende Stadträtin für Kultur und Wissenschaft in Wien

Christine Dollhofer, Geschäftsführerin Filmfonds Wien

Christoph Thun-Hohenstein, Leiter der Sektion für internationale Kulturangelegenheiten, Bundesministerium für europäische und internationale Angelegenheiten

Wolfgang Hesoun, Vizepräsident WKO (i. V. WKO-Präsident Harald Mahrer)

Roland Teichmann, Direktor Österreichisches Filminstitut

René Tritscher, Geschäftsführer Austrian Business Agency (ABA/Film in Austria)

Gernot Schödl, Geschäftsführer VdFS – Verwertungsgesellschaft der Filmschaffenden

Michael Kavouras, Geschäftsführer VAM – Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien

Ursula Sedlaczek, Geschäftsführerin VGR – Verwertungsgesellschaft Rundfunk GmbH

Stefanie Groiss-Horowitz, ORF-Programmdirektorin

Peter Schöber, Programmgeschäftsführer ORF III

Clara Thayer, Büroleitung und Mitgliedschaft, Akademie des Österreichischen Films

Im zweiten Wahlgang des notariell überwachten Wahlverfahrens entscheiden ab morgen, 21. April 2023, die ordentlichen Akademie-Mitglieder über die Preise, die bei der Gala im Sommer an die Filmschaffenden verliehen werden.



Mit umfassender Berichterstattung und ausgezeichneten Kino-Premieren steht auch das TV-Programm in ORF 1, ORF 2 und ORF III sowie Flimmit rund um die Veranstaltung wieder ganz im Zeichen des Österreichischen Filmpreises.



Der Abend der Nominierten wird am 6. Juni 2023 an Bord der MS Kaiserin Elisabeth II stattfinden. Nur mit persönlicher Einladung! Herzlichen Dank an die DDSG Blue Danube für die Unterstützung.



Die Akademie freut sich sehr über die Verlängerung der Premiumpartnerschaft mit den Österreichischen Lotterien! Im Rahmen dieser Kooperation findet im Herbst wieder der „Lotterien Tag" unter dem Motto „Filmpreis on tour" statt. Im Zuge dieses Tages gibt es in ganz Österreich in Zusammenarbeit mit den teilnehmenden Kinos die Möglichkeit, die Preisträgerfilme des Filmpreises 2023 in den Kategorien „Bester Spielfilm", „Bester Dokumentarfilm" und „Bester Kurzfilm" bei freiem Eintritt zu sehen. Herzlichen Dank an Generaldirektor Erwin van Lambaart für die Grußworte per Videobotschaft im Zuge der Pressekonferenz!



Ein besonderer Dank geht an den Gastgeber der Pressekonferenz im Ringturm, Wiener Städtische Versicherungsverein. Vielen Dank an Vorstandsmitglied Herbert Allram für die Begrüßungsworte!

Rückfragen & Kontakt:

SKYunlimited

Elke Weilharter

Tel: +43 1 522 59 39

Mobil: +43 699 16448000

elke.weilharter @ skyunlimited.at

www.skyunlimited.at