Stürmische Zeiten für betriebliche Vorsorgekassen

Die aktuelle GrECo Marktstudie Betriebliche Vorsorgekassen ist da!

Wien (OTS) - Angriffskrieg in der Ukraine, teure Energiekosten, hohe Inflation – 2022 war ein Jahr im Krisenmodus. Das haben auch die betrieblichen Vorsorgekassen deutlich zu spüren bekommen. 2023 wird eine bessere Performance erwartet.

Die betrieblichen Vorsorgekassen haben ein stürmisches Jahr hinter sich, das allerorts seine Spuren hinterlassen hat. Minus 7,73 % beträgt der durchschnittliche Performancewert aller betrieblichen Vorsorgekassen für Jahr 2022. Die Performance-Bandbreite reicht dabei von minus 4,67 % bis minus 10,45 %. Die Gründe für das schlechte Abschneiden sind vielfältig und haben sich bereits kurz nach Jahresbeginn abgezeichnet.

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine startete am 24. Februar 2022. Ein baldiges Ende ist nicht in Sicht. Die Energieversorgung ist 2022 nicht nur für Gaskunden sondern für alle sehr teuer geworden. Die US-Zentralbank Federeal Reserve (FED) machte 2022 ihre Ankündigung wahr und führte in einem ungewohnten Tempo - wie wir es seit den 1970-er Jahren nicht mehr erlebt haben - mehrere Zinserhöhungen durch. Die Europäische Zentralbank (EZB) folgte zeitlich verzögert und in abgeschwächter Form. Mit den Zinserhöhungen ist es der EZB bislang jedenfalls nicht gelungen, die Inflation in den Griff zu bekommen. Diese ist nach wie vor hoch und wird es nach Einschätzung von Experten bis auf weiteres bleiben.

Wie lange noch im Krisenmodus?

All diese Ereignisse haben 2022 dazu geführt, dass sowohl die Aktienmärkte als auch die Anleihenmärkte eingebrochen und die Kurse gefallen sind. Die Asset Manager in den betrieblichen Vorsorgekassen mussten sich anstrengen, um Alternativen zu finden, der gesetzliche Rahmen dafür ist allerdings sehr eng: Investitionen in Rohstoffe und Immobilien sind für Vorsorgekassen regulatorisch bedingt nur beschränkt möglich. So schaffte es keine einzige Vorsorgekasse, 2022 positiv abzuschließen.

Ausblick für 2023

Das Jahr 2023 hat besser begonnen als vielfach erwartet. Die Rezession ist ebenso ausgeblieben wie die in den Raum gestellte Rationierung von Gas. Durch Chinas Abkehr von der Null-Covid-Politik verflüchtigt sich auch die Angst vor Lieferkettenausfällen. Das führt in Summe aktuell zu einer durchwegs optimistischen Stimmung. Für die vielen Babyboomer, die bald in Pension gehen, bleibt zu hoffen, dass die Vorsorgekassen im laufenden Jahr wieder schwarze Performancezahlen schreiben. Diese Hoffnung wird auch von den Kassen geteilt und als realistisch eingeschätzt.

Packen wir´s gemeinsam an!

Heimo Jantscher und Joachim Schuller, beide leiten zusammen das Competence Center der GrECo Health & Benefits Abteilung, sind sich einig: " Egal wie es weitergeht, die finanzielle Vorsorge – ob betrieblich oder privat – bleibt im Fokus der allgemeinen Aufmerksamkeit. " Das Team der GrECo Health & Benefits Abteilung nimmt sich gerne Ihrer Vorsorge an und steht Ihnen bei jeder Wetterlage - ob es stürmt, schneit oder die Sonne scheint - zur Seite.

Die Marktstudie »Konzessionierte betriebliche Vorsorgekassen« mit einem umfassenden Marktüberblick, einem Vergleich der Performances, Services, Garantien, Kapitalausstattung, Gewinnbeteiligung und der Volatilität wird von GrECo fortlaufend jedes Jahr erstellt.

Über GrECo

Die GrECo Gruppe ist ein Familienunternehmen und Österreichs führender Risikospezialist und Versicherungsmanager für die Industrie, den Handel, das Gewerbe sowie den öffentlichen Sektor. Aktuell werden vom Unternehmenssitz in Wien aus 61 Niederlassungen mit zirka 1.200 MitarbeiterInnen in 17 Ländern geleitet. In Österreich ist GrECo mit 11 Niederlassungen und rund 365 MitarbeiterInnen vertreten. Die dezentrale Standortpolitik und die damit verbundene persönliche Nähe zu den Klienten sind zentrale Elemente der umfassenden Dienstleistung, und meist ein großes Plus gegenüber Mitbewerbern. Über das globale Netzwerk von Versicherungsspezialisten, GrECo nova, ist GrECo auch international in über 200 Ländern weltweit vertreten.

