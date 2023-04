Philippa Beck und Markus Riedler am 21. April bei „Vera“ in ORF 2

Wien (OTS) - Am Freitag, dem 21. April 2023, sind u. a. Philippa Beck und Markus Riedler um 21.20 Uhr im Gespräch mit „Vera“ in ORF 2.

Philippa Beck, 34, vormals Strache: Die Ex-Frau des ehemaligen Vizekanzlers schildert in „Vera“ ihr Leben zwischen Aufstieg und Fall an der Seite von Heinz-Christian Strache, dem Vater ihres vierjährigen Sohnes Hendrik. Und sie erzählt Vera Russwurm überdies von ihrer politischen Umtriebigkeit. Als junge Frau hat sie zunächst beim SPÖ-Parlamentsklub gearbeitet, war später im Team Stronach tätig, um schließlich via FPÖ Karriere zu machen. Heute sitzt sie ohne Klubzugehörigkeit als Nationalratsabgeordnete im Parlament.

Die Heavy-Metal-Band „Lord of the Lost“, vom steirischen Label-Besitzer Markus Riedler entdeckt und gefördert, hat die deutsche Vorentscheidung für den Song Contest souverän gewonnen. Jetzt heißt es: „Ein Österreicher gegen ganz Österreich!“ Wer dieses Match wohl gewinnen wird?

Außerdem zu Gast: Eine Familie, die es ohne den ORF und seine „Liebesg’schichten“ gar nicht geben würde.

