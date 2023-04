Kaineder: Der Weg für das PV-Rekordbudget auf die heimischen Dächer ist geebnet

Alle PV-Förderanträge kommen zum Zug, die Warteschlangen sind abgebaut

Linz (OTS) - „Das ist eine ganz feine Nachricht aus dem Hause Gewessler und ein weiterer Boost für die Energiewende auf unseren Dächern. Jeder und jede, die einen Antrag auf PV-Förderung eingereicht hat, bekommt diese. Es sind Lösungen gefunden worden, alle Anträge kommen zum Zug und die Warteschlangen sind abgebaut. Wohl erstmals in der Geschichte der PV-Förderungen. Und das trotz des sagenhaften und höchst erfreulichen Runs auf die begehrten Förderungen. Damit sollten auch Unkenrufe verstummen, die das auf 600 Millionen Euro verzwölffachte PV-Förderbudget von Ministerin Gewessler begleitet haben. Die Menschen haben verstanden, dass wir schleunigst weg von fossilen Energieträgern kommen müssen, sie wollen PV auf ihren Dächern und wir haben das optimalst zu unterstützen. Wenn es dabei Hürden gibt, sind sie zu beseitigen. So pflegen wir Grüne mit Herausforderungen umzugehen“, meint der Grüne Landessprecher LR Stefan Kaineder zur heutigen Ankündigung von Klimaministerin Gewessler, dass es gelungen ist, mit rund 90.000 Anträgen in den Kategorien A und B alle Förderansuchen von Privaten für Aufdach-Anlagen zu bedecken.

Dieser Erfolg entkräftet auch besonders hartnäckige Stimmen aus Oberösterreich, die von einer Förderlotterie gesprochen haben. „Diese Vorwürfe haben sich damit erledigt. Vorwürfe, die aber ohnehin nur Ablenkungscharakter hatten. Erstens von der schwarz-blauen Trägheit bei der Energiewende in Oberösterreich. Zweitens von der Blockade der ÖVP gegen einen markanten Schritt, den Solarboom unkomplizierter auf die heimischen Dächer zu bringen als durch ein Förderprogramm. Am besten gelingt das, einfach die Umsatzsteuer auf PV-Anlagen zu streichen, das ist die Grüne Forderung und die ÖVP wäre gut beraten, ihre Blockade gegen diese logische Lösung zu beenden“, betont Kaineder.

Rückfragen & Kontakt:

Die Grünen Oberösterreich, Mag. Markus Ecker, Pressereferent, Tel.: 0664/831 75 36, mailto: markus.ecker @ ooe.gruene.at, http://www.ooe.gruene.at