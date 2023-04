Digitalisierung: Europäische Auszeichnung ergeht an Österreich

Madrid/Wien (OTS) - Österreicher gewinnt erstmals wichtige Auszeichnung für den Aufbau grundlegender Infrastrukturen der Digitalisierung. Der „Charles Kao Award“ des FTTH Council Europe wurde CMG Breitband-Pionier Heinz Pabisch verliehen.

Noch vor kurzem war Österreich in Sachen Glasfaser-Infrastruktur weit abgeschlagenes Schlusslicht in Europa. Nach mehr als 13 Jahren intensiver Informationsarbeit der Computer Measurement Group (CMG) nimmt der Glasfaserausbau nun auch hierzulande Fahrt auf. Heinz Pabisch, der führende Kopf hinter diesen Anstrengungen erhielt jetzt eine wichtige internationale Auszeichnung.

Im Zeitalter umfassender Digitalisierung ist eine flächendeckende Glasfaserinfrastruktur unbedingte Grundlage. Nahezu alle modernen Anwendungen, vom Streaming über Industrie 4.0 bis zu 5G – dem Mobilfunk der neuersten Generation – erfordern breitbandige und latenzarme Technologie. Investitionen in Glasfaser werden daher als wichtige Daseinsvorsorge für alle Lebensbereiche und als kritische Grundvoraussetzung für die Wettbewerbsfähigkeit eines Wirtschaftsraumes gesehen.

Im Rahmen der derzeit stattfindenden FTTH Conference 2023 in Madrid wurde der „Charles Kao Award“ für langjähriges Engagement und Verdienste um den Glasfaserausbau an Heinz Pabisch verliehen. „Ich bin völlig überrascht und freue mich unendlich über diese besondere Auszeichnung,“ sagt Pabisch. „Mein Dank gilt dem FTTH Council und meinen vielen Mitstreitern in der CMG, allen voran Harald Hoffmann und Johannes Zeitelberger.“

TU Wien-Absolvent Heinz Pabisch war beruflich maßgeblich am Aufbau des digitalen Wählsystems (OES) in Österreich beteiligt, ebenso wie an der Einführung der ersten Breitbandtechnologie ADSL. Er ist regelmäßig Vortragender bei nationalen und internationalen Konferenzen und Gastprofessor an der Donau Universität Krems. Heinz Pabisch, Jahrgang 1943 lebt mit seiner Familie in Wien und ist seit mehr als fünfzehn Jahren aktiv in der CMG.

Am 25. Mai lädt Heinz Pabisch zur CMG/aggfa Tagung BUSINESS CREATION in die Wirtschaftkammer Österreich in Wien. Die Veranstaltung thematisiert die Wichtigkeit von Modellen zur klugen wirtschaftlichen Verwertung der heimischen Glasfaser-Infrastruktur und damit zur Absicherung des wirtschaftlichen Erfolgs der Betreiber dieser Netze. Gemeinsam mit Experten aus den Bereichen Telekommunikation - insbesondere Glasfasernetzbau und -betrieb - IT und Digitalisierung will man in Vorträgen und Podiumsdiskussionen Antworten auf die aktuellen Herausforderungen im Kontext neuer Glasfaserinfrastruktur finden.

Über die Computer Measurement Group – Austria & Eastern Europe (CMG-AE):

Die CMG, kurz für Computer Measurement Group – Austria & Eastern Europe, ist ein offenes Forum für Technologieinteressierte. Die Non Profit Organisation, die seit mehr als 30 Jahren in Österreich und Osteuropa vertreten ist, beschäftigt sich mit der Frage, wie technologische Innovationen sinnbringend, wirtschaftlich und nachhaltig zum Wohle der Menschen eingesetzt werden können. Unter der Präsidentschaft von Klaus Jaritz treibt die CMG-AE eine Reihe von verschiedenen Themen-Panels voran wie beispielsweise „AGGFA – Action Group Gigabit Fiber Access", „Security sensibler Systeme", „IT-Transformation", „Design & Prozess" oder „Industrie 4.0". Gegründet wurde die CMG ursprünglich in den USA, um die Leistungen von Computersystemen zu vergleichen.

www.cmg-ae.at

Über das FTTH Council Europe:



Das FTTH Council Europe verfolgt den europaweiten Ausbau von Glasfaser-Netzen als Grundlage für die nachhaltige Entwicklung des Wirtschafts- und Lebensraumes Europa im Sinne globaler Wettbewerbsfähigkeit, klimafreundlicher Technologien und Lebensqualität für die Menschen.

www.ftthcouncil.eu

Business Creation - im Kontext neuer Glasfaserinfrastruktur

25. Mai 2023, 9 - 17 Uhr I Wirtschaftskammer Österreich I Wien

Business Creation im Kontext neuer Glasfaserinfrastruktur

Tagung für Telekommunikation - insbesondere Glasfasernetzbau und -betrieb, IT und Digitalisierung



Die komplexen Anforderungen von Industrie, Gewerbe und Behörden erfordern ausgefeilte Methoden, um die Netzwerke hinreichend performant, stabil, sicher und flexibel zur Verfügung zu stellen.



Gemeinsam mit Experten aus den Bereichen Telekommunikation - insbesondere Glasfasernetzbau und -betrieb - IT und Digitalisierung möchte die Business Creation im Kontext neuer Glasfaserinfrastruktur am 25. Mai in der WKO Wien Antworten auf diese aktuellen Herausforderungen finden.



In drei Hauptblöcken widmet sich die Business Creation den Themen:

Fokus #1: Das regulatorische und legistische Umfeld der Glasfasernetze

Fokus #2: Sicherheit, Robustheit, Resilienz

Fokus #3: Virtualisierung beim Betrieb von Glasfasernetzen







Datum: 25.05.2023, 09:00 - 17:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Österreich

Wiedner Hauptstraße 63, 1040 Wien, Österreich

Url: https://www.cmg-ae.at/event/aggfa-wko-2023/

