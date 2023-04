Ö1-Wirtschaftsmagazin „Saldo“ am 21.4.: Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun im Interview

Wien (OTS) - Volker Obermayr spricht mit Siemens-Österreich-Chef Wolfgang Hesoun über grüne Transformation und Nachhaltigkeit - in „Saldo – das Wirtschaftsmagazin“ am Freitag, den 21. April um 9.42 Uhr in Ö1.

Mit Ende April verlässt Wolfgang Hesoun die Chefetage von Siemens Österreich. Der gebürtige Mödlinger hat die Konzerntochter 13 Jahre lang geleitet. Aktiv bleiben wird er in seinen Funktionen bei Wirtschaftskammer und Industriellenvereinigung. In „Saldo“ spricht Wolfgang Hesoun über die Stärken und Schwächen des Standorts Österreich ebenso wie über den Weg Richtung CO2-Neutralität. Er plädiert für Technologieoffenheit, sich realistische Ziele zu setzen und der Industrie Planungs- sowie Investitionssicherheit zu gewährleisten.

