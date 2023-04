Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg 2023: Jetzt 25.000 Euro Preisgeld und Branchentipps on top

Anmeldungen für Vorarlberger Bands und Soloacts bis 7. Mai auf vorarlberg.ORF.at möglich

Wien (OTS) - Das bisherige Preisgeld von 20.000 Euro beim Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg 2023 wird um weitere 5.000 Euro erhöht. Die Kategorie „Newcomer“ wird von der Verwertungsgesellschaft AKM/aume präsentiert. Somit wandern dieses Jahr insgesamt 25.000 Euro in die Bandkassen von Vorarlberger Bands und Soloacts, die bei der großen Award-Show am 7. Juli in Feldkirch ausgezeichnet werden. Zudem gibt es im Vorfeld exklusiv für alle Teilnehmenden spannende Tipps rund ums Musikbusiness von Brancheninsidern.

Anmeldung bis 7. Mai

Die Bewerbung in den vier Kategorien Pop/Rock, Open Pool, Alternative/Singer-Songwriter und „Newcomer presented by AKM/aume“ ist für Vorarlberger Musikschaffende bis 7. Mai auf vorarlberg.ORF.at möglich. Hier sind auch alle Details zum Ablauf des Contests zu finden. Allein die Anmeldung zum Wettbewerb ist schon ein Gewinn: Die Kandidatinnen und Kandidaten dürfen kostenlos am „Sound@V“-Panel teilnehmen.

Tipps rund ums Musikbusiness

Beim „Sound@V“-Panel geben Experten aus der Musikbranche aufschlussreiche Tipps, wie sich Vorarlberger Musikacts in der Szene vernetzen und professionalisieren können. Denn um erfolgreich im Musikbusiness zu sein, braucht es Talent, Leidenschaft und natürlich guten Sound. Da geht aber noch mehr, denn mit dem richtigen Insiderwissen gelingt auch der musikalische Durchbruch über die Vorarlberger Grenzen hinaus.

Von Marketing bis Radiotauglichkeit

Am Samstag, 13. Mai, werden ab 14.00 Uhr wichtige Fragen geklärt: Wie gelingt es, sich selbst am besten und kostengünstigsten zu vermarkten? Wie funktionieren AKM-Abrechnungen? Oder wie müssen Releases aufbereitet werden, damit Radiostationen sie überhaupt spielen können?

Als Experten mit dabei sind Stefan Höfel aus dem „Sound@V“-Team des ORF Vorarlberg, Siegfried Samer (Head of New Media bei AKM/aume) und Christoph Gruber (Fachreferent für Karriereberatung vom „music information center austria“). Anschließend an den Info-Nachmittag können sich alle Teilnehmenden bei einem gemütlichen Ausklang austauschen. Eine Anmeldung zum Panel ist unbedingt erforderlich unter sound @ orf.at.

Panel exklusiv für Teilnehmende des „Sound@V“ 2023:

Expertentipps zu Eigenvermarktung, Abrechnung und Radiotauglichkeit

Samstag, 13. Mai 2023

14.00 bis 17.00 Uhr

ORF-Landesfunkhaus Vorarlberg in Dornbirn

Anmeldung unter sound @ orf.at

Voraussetzung: Teilnahme „Sound@V“-Musikpreis (Online-Anmeldung bis 7. Mai auf vorarlberg.ORF.at)

Starke Partner

Der Musikpreis „Sound@V“ des ORF Vorarlberg wird gemeinsam mit der „Marke Vorarlberg“, dem „Wann & Wo“ und dem „Poolbar Festival“ durchgeführt.

Markus Klement, Landesdirektor ORF Vorarlberg: „Der ORF Vorarlberg hat mit dem Musikpreis ‚Sound@V‘ eine bedeutende Plattform für die Vorarlberger Musikszene etabliert.“

Stefan Höfel, „Sound@V“-Team ORF Vorarlberg: „Mit dem ‚Sound@V‘-Panel können wir Vorarlberger Bands und Soloacts weitere wichtige Impulse geben. Die Teilnehmenden erfahren hier spannende Infos rund ums Musikbusiness aus erster Hand.“

