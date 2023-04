Schafbergbahn: Erlebnisquartier als neues Aushängeschild

NEUGEBAUTE TALSTATION ÖFFNET MIT ERWEITERTEM ANGEBOT

St. Wolfgang (OTS) - Nach zwei Jahren Bauzeit konnte das neue ErlebnisQuartier der SchafbergBahn nun der Öffentlichkeit vorgestellt und in Anwesenheit von Prominenz aus Politik, Wirtschaft und Tourismus eröffnet werden.

In der „ErlebnisQuartier“ getauften neuen Talstation warten künftig nicht nur eine große und lichtdurchflutete Gästehalle mit Ticketschalter auf die Gäste, sondern auch ein Souvenir-Shop und ein Veranstaltungsbereich, der außerhalb der Öffnungszeiten der Zahnradbahn genutzt werden kann. In einer attraktiven Museumszone können Besucher:innen Wissenswertes über die Geschichte von SchafbergBahn und Wolfgangsee-Schifffahrt erfahren. Eine alte Lokomotive aus dem Jahr 1893 stellt dabei das Herzstück der Ausstellung dar. Im Restaurant „EQ“ des ErlebnisQuartiers kommt auch der Genuss nicht zu kurz: Neben kulinarischen Köstlichkeiten warten atemberaubende Ausblicke auf den Wolfgangsee und den Schafberg sowie die wohl schönste Seeterrasse des Wolfgangsees auf die Gäste.

Für die Architektur des Gebäudes zeichnet das Salzburger Planungsbüro dunkelschwarz ZT GmbH verantwortlich, das im Rahmen eines europaweiten Architekturwettbewerbes mit 54 Einreichungen als Sieger hervorging.



Knapp 290.000 Gäste beförderte die SchafbergBahn im Jahr 2022, eine Steigerung von 22 Prozent im Vergleich zu 2021. Somit nähert man sich langsam wieder den Beförderungszahlen vor Corona an, wo jährlich rund 340.000 Fahrgäste verzeichnet wurden.

Gemeinsam mit der WolfgangseeSchifffahrt, die knapp 500.000 Passagiere im vergangenen Jahr befördert hat, ist die SchafbergBahn mit dem neuen ErlebnisQuartier ein Flaggschiff der Tourismussparte der Salzburg AG.

Ein neues Aushängeschild für das Salzkammergut

Michael Baminger, CEO und Vorstandssprecher der Salzburg AG, zeigte sich vom neuen Gebäude beeindruckt: „Das ErlebnisQuartier ist für mich die moderne Visitenkarte unserer Tourismussparte. Unser Ziel war es, nicht nur ein zeitgemäßes Gästezentrum für die SchafbergBahn zu schaffen, sondern gleichzeitig die lange Tradition der SchafbergBahn mit der Moderne zu verbinden. Uns ist es wichtig, wie in allen Bereichen der Salzburg AG, unsere Kund:innen ins Zentrum zu stellen. Das gilt gerade auch im Tourismus, wo das Erlebnis eine zentrale Rolle spielt. Mit dem neuen ErlebnisQuartier schaffen wir die-se Attraktivierung für unsere Gäste. Bei allen Projektbeteiligten möchte ich mich sehr herzlich für den Einsatz bedanken.“

Sowohl bei der Planung als auch im gesamten Bauprozess wurde das Thema Nachhaltigkeit großgeschrieben. So wurde bereits in der Planungsphase Wert auf nachhaltige Lösungen bei der Energie- und Wärmeversorgung gelegt. Entsprechend wurde etwa die Beheizung von Öl auf eine Wärmepumpe umgestellt und eine große Photovoltaikanlage mit 156 kWp installiert. „Das ErlebnisQuartier ist für die Salzburg AG ein Beweis dafür, dass wir Nachhaltigkeit ernst nehmen. Auch das ist ein Baustein in Richtung Energie-wende an der wir konsequent arbeiten“, ergänzt Baminger.

Attraktive Erweiterung des touristischen Angebots

Gastgeber und Salzburg AG Tourismus GmbH Geschäftsführer Mario Mischelin freut sich über dieses besondere Geschenk zum Jubiläumsjahr: „1893 ist die SchafbergBahn erstmals auf den Gipfel des Schafbergs gefahren – und 130 Jahre später dürfen wir uns zum Jubiläum ein sehr besonderes Geschenk machen. Wir haben hier in den vergangenen zwei Jahren keinen Stein auf dem anderen gelassen und ein wirklich attraktives Gebäude mit großem Mehrwert und Erlebnis-Charakter für unsere Gäste geschaffen. Das Gebäude dient nicht nur als Talstation, sondern liegt auch fußläufig zur Anlegestelle der WolfgangseeSchifffahrt. Damit schaffen wir eine zeitgemäße und attraktive Verbin-dung zwischen unseren beiden Attraktionen im Salzkammergut – der Wolfgangsee-Schifffahrt und der SchafbergBahn.“ Mit der Errichtung des neuen Restaurants EQ mit 100 Innen- sowie 65 Außensitzplätzen wird das Angebot vor Ort auch kulinarisch erweitert.

Touristischer Leuchtturm für die Region

Salzburgs Landeshauptmann Wilfried Haslauer sieht das neue Gebäude als attraktives Tourismus-Ziel im Salzkammergut: „Es ist mir eine Freude, einen touristischen Leuchtturm für die ganze Region eröffnen zu dürfen. Das Salzkammergut ist von zentraler Bedeutung für den Tourismus in Salzburg. Neben der wunderschönen Landschaft braucht es aber auch ein zeitgemäßes Angebot für die touristischen Schätze in unserem Land – und das ErlebnisQuartier ist ein Paradebeispiel dafür. Ich wünsche den Betreibern viel Erfolg für die Zukunft, viele zufriedene Gäste und den Besucherinnen und Besuchern schöne Momente.“

Markus Achleitner, Wirtschafts- und Tourismus-Landesrat von Oberösterreich: „Die SchafbergBahn symbolisiert für mich die gute Zusammenarbeit zwischen den Bundes-ländern Oberösterreich und Salzburg. Mit dem neuen ErlebnisQuartier und der Sanierung der Gleisanlagen sind die Weichen für eine erfolgreiche Zukunft der Schafberg-Bahn gestellt. Angesichts der großen Bedeutung für die Region beteiligen sich das Land Oberösterreich und das Land Salzburg an den Kosten für diese Zukunftsinvestitionen, die nicht nur eine nachhaltige touristische Weiterentwicklung im Salzkammergut darstellt, sondern auch neue Arbeitsplätze in der Region schafft."

Saisonbeginn der SchafbergBahn: 29. und 30. April 2023

Zum Saisonbeginn der SchafbergBahn, der am offiziellen Eröffnungswochenende des ErlebnisQuartiers (29. – 30. April 2023) gefeiert wird, warten ganz besondere Highlights auf die Gäste. Kinderschminken, Münzprägungen sowie die ein oder andere Überraschung lassen nicht nur Kinderherzen höher schlagen. Zudem wird es exklusiv an diesem Wochenende unschlagbare Angebote für die SchafbergBahn und WolfgangseeSchifffahrt geben:

› Berg- und Talfahrt mit der SchafbergBahn für € 30,00 (Kinder € 15,00) statt € 47,60 (bzw. € 23,90)

› WolfgangseeTicket der WolfgangseeSchifffahrt für € 15,00 (Kinder € 7,50) statt € 25,60 (bzw. € 12,80)

Hinweise:

Die Fakten zum ErlebnisQuartier:

› Abriss der alten Talstation im März 2021

› Spatenstich im April 2021

› Hybride Bauweise: massiver Betonbau mit einem Shed-Dach aus Holz und großflächiger Fassaden-Verglasung

› Aufdach-Photovoltaik-Anlage auf ca. 850 m2 und einer Leistung von 156 kwp

› Wärmepumpe zur Abdeckung der Heiz- und Kühllast

› Remisen: Umstellung von Öl- auf Gasheizung

› Investitionsvolumen: Im gesamten Sanierungsprogramm der SchafbergBahn wurden rund 30 Millionen Euro investiert. Diese Summe inkludiert die Sanierung der gesamten Gleisanlagen, den Neubau der Talstation sowie die Modernisierung der Energie- und Wasserversorgung der Betriebsgebäude im Tal und am Berg.

› Das ErlebnisQuartier ist gemäß den Betriebszeiten der SchafbergBahn geöffnet. Die Öffnungszeiten des Restaurants EQ sind online unter 5schaetze.at zu finden

› Die SchafbergBahn startet am 29. April 2023 in die Saison.

› Die WolfgangseeSchifffahrt ist bereits täglich in Betrieb

› Tickets für die Attraktionen gibt es online unter 5schaetze.at oder vor Ort



Rückfragen & Kontakt:

Eva Hutter, MA

Salzburg AG Tourismus GmbH



Telefon: +43/662/8884-1341

Fax: +43/662/8884-1701341

eva.hutter @ salzburg-ag.at