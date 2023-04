Terminaviso: Podiumsdiskussion „Medien. Macht. Meinungsvielfalt. Die Rolle der Medien in der Demokratie.“

Parlamentsdirektion und APA laden am Mi., 26. 4. 2023, zur Fachveranstaltung im Nationalratssaal

Wien (OTS) - Die Ereignisse der letzten Jahre lehrten uns einiges. Sie führten uns vor Augen, wie wichtig eine unabhängige Medienlandschaft ist und welchen Impact Nachrichten haben können. Einerseits im Hinblick auf die persönliche Möglichkeit, Nachrichten einzuschätzen und zu bewerten, um Entscheidungen treffen zu können. Andererseits für die gesellschaftspolitische Entwicklung eines Landes, in dem sich seriöse Medien täglich mit den Begriffen Fake News, Propaganda und Faktenchecks beschäftigen (müssen). Eine Entwicklung, die die Medienwelt und uns alle verändert, sei es als Medienkonsument:in oder Medienmacher:in.

Die APA – Austria Presse Agentur hat sich seit ihrer Gründung 1946 unablässig den Werten Unabhängigkeit, Zuverlässigkeit und Transparenz verschrieben. Was es bedeutet, diesen Werten und dem „free flow of information“ tagtäglich zu entsprechen, und wie wichtig unabhängige Nachrichten für einen funktionierenden Parlamentarismus und die Demokratie sind, diesen Fragen widmet sich ein exklusives Podium in einer spannenden Diskussion am 26. April ab 17:30 Uhr.

Vertreterinnen und Vertreter der Medien sind herzlich eingeladen. Um Anmeldung unter medienservice @ parlament.gv.at wird gebeten.

Programm

Eröffnungsworte: Harald Dossi, Parlamentsdirektor

Grußworte: Clemens Pig, Geschäftsführender Vorstand APA – Austria Presse Agentur

Keynote: Alexandra Föderl-Schmid, Süddeutsche Zeitung

Podiumsdiskussion u.a. mit Johannes Bruckenberger (APA), Karl-Heinz Grundböck (Parlamentsdirektion), Corinna Milborn (PULS 4), Andre Wolf (Mimikama)

Abschlussworte: Wolfgang Sobotka, Präsident des Nationalrates

Moderation: Katharina Schell, APA

Empfang

Datum: 26.04.2023, 17:30 Uhr

Ort: Nationalratssaal, Österreichisches Parlament, Dr.-Karl-Renner-Ring 3, 1017 Wien

Wien, Österreich

