18. Bezirk: „Souljazz“ mit Rabitsch und Pawlik im Park

Wien (OTS/RK) - Mit dem Versprechen „Der Türkenschanzpark wird zum swingenden Open-Air Jazzclub“ kündigt das „Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett“ ein Konzert am Samstag, 22. April, an. Im Türkenschanzpark (18., Max-Emanuel-Straße, Hasenauerstraße, Gregor-Mendel-Straße) präsentiert diese erfolgreiche Jazz- und Weltmusik-Combo nächst der „Paulinenwarte“ von 14.00 bis 17.00 Uhr das neue Programm 2023 mit dem Titel „Souljazz“. Das Motto des Nachmittags lautet „Music For Body And Soul!“. Vorgetragen werden selbst komponierte Stücke voller „Groove“, die Elemente aus Hard Bop und Blues vereinen und Einflüsse aus Jazz-Städten wie Chicago und New Orleans wiedergeben. Die Veranstaltung hat die Bezeichnung „3. Währinger Jazzfrühling“ und wird vom Bezirk gefördert. Organisation des Konzertes: „KULT - Verein für zeitgemäße Kunst und Kultur“. Der Eintritt ist gratis. Bei schlechtem Wetter muss der Park-Auftritt auf Sonntag, 14. Mai, verschoben werden. Mehr Informationen: Telefon 0664/24 11 767. E-Mails an das KULT-Team: michaela.rabitsch@chello.at.

Allgemeine Informationen:

Michaela Rabitsch & Robert Pawlik Quartett: www.michaelarabitsch.com

Türkenschanzpark (Parks in Wien): www.wien.gv.at/umwelt/parks/anlagen/tuerkenschanzpark.html

Veranstaltungen im 18. Bezirk: www.wien.gv.at/bezirke/waehring/





