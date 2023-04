WKÖ-Mahrer/Schultz: „Unternehmerinnen sichern Österreichs Zukunft nachhaltig“

Unternehmerinnenkongress von Frau in der Wirtschaft in Baden - Mahrer: Volle Unterstützung für Unternehmerinnen in Österreich

Wien (OTS) - „Wir haben in der Wirtschaft einen Frauenanteil von fast 40 Prozent – Tendenz steigend. Das ist die richtige Richtung, nämlich jene in Richtung Zukunft. Denn Unternehmerinnen sind mit ihrer Innovations- und Veränderungsbereitschaft Problemlöserinnen – und die brauchen wir mehr denn je: gerade für eine nachhaltige Wirtschaft, die Zukunft sichert“, betonte WKÖ-Präsident Harald Mahrer, heute Donnerstag, bei der Eröffnung des Unternehmerinnenkongress in Baden. Am 20. und 21. April geht die größte Netzwerkveranstaltung von Frau in der Wirtschaft (FIW) unter dem Motto „Nachhaltig wirtschaften – Zukunft sichern“ über die Bühne - mit zahlreichen prominenten Gästen wie Bundeskanzler Karl Nehammer, Wirtschaftsminister Martin Kocher, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner der niederösterreichischen Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner und Korinna Schumann, ÖGB-Vizepräsidentin und Frauenvorsitzende von rund 500 Unternehmerinnen und Teilnehmer:innen.

Schultz: „Frauen unternehmen!“ - Mehr als jedes 3. Unternehmen in Österreich von einer Frau geleitet

Mehr als jedes dritte Unternehmen in Österreich wird von einer Frau geleitet und mit über 45 Prozent liegen Frauen auch bei den Unternehmensgründungen auf Rekordkurs. „Das zeigt klar: Frauen unternehmen! Unsere Unternehmerinnen leisten einen wichtigen Beitrag für die österreichische Wirtschaft - für Wohlstand und Arbeitsplätze in diesem Land. Sie tragen, quer durch alle Branchen, jeden Tag ihren Teil dazu bei, Österreich zu einem hochentwickelten, innovativen und nachhaltigen Wirtschaftsstandort zu machen. Dafür verdienen sie unsere volle Unterstützung“, sagt Martha Schultz, Bundesvorsitzende von Frau in der Wirtschaft und WKÖ-Vizepräsidentin.

Mahrer: Frauen sind in der Wirtschaft auf der Überholspur

„Frauen sind klar auf der Überholspur. Diese wirtschaftliche Realität muss nun endlich auch in politischen Entscheidungsprozessen berücksichtigt werden“, unterstreicht Mahrer und spricht sich in diesem Zusammenhang für einen signifikanten Ausbau der Kinderbetreuung, vor allem bei den Unter-3-Jährigen, aus.

Gerade vor dem Hintergrund des akuten Arbeitskräftemangels sei dies das Gebot der Stunde, zeigt sich der WKÖ-Präsident mit Schultz einig: „Wir brauchen hier nicht nur Quantität sondern auch Qualität – das darf auch etwas kosten. Denn von einem raschen Ausbau der Kinderbetreuung profitieren alle: Eltern durch mehr berufliche Freiräume, Betriebe durch mehr Arbeitskräfte und am Ende des Tages der gesamte Wirtschaftsstandort.“ Zudem gelte es, nach den Krisenjahren nun die größten Wachstumsbremsen zu lösen – neben dem Arbeitskräftemangel stehe hier das Thema Energie im Fokus. Harald Mahrer: „Mit dem starken, innovativen und engagierten Netzwerk von Frau in der Wirtschaft mit Martha Schultz an der Spitze gehen wir gemeinsam neue unternehmerische Wege für eine nachhaltige und erfolgreiche Zukunft!“

Frau in der Wirtschaft (FiW) in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ) ist ein starkes Netzwerk für selbstständige Frauen – von der Kleinstunternehmerin bis zur Topmanagerin. FiW vertritt die Interessen von über 140.000 Unternehmerinnen in Österreich und unterstützt mit umfassendem Service unternehmerin Erfolg. (PWK110/ES)

