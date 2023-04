Mitgliederbefragung – Erklärung der ehemaligen Bundeskanzler Vranitzky, Klima, Gusenbauer und Faymann

„Österreich braucht eine starke Sozialdemokratie – Für Dr.in Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Spitzenkandidatin und Bundeskanzlerin“

Wien (OTS/SK) - Erklärung der ehemaligen Bundeskanzler und SPÖ-Vorsitzenden Dr. Franz Vranitzky, Mag. Viktor Klima, Dr. Alfred Gusenbauer und Werner Faymann:



„ÖSTERREICH BRAUCHT EINE STARKE SOZIALDEMOKRATIE



Für Dr.in Pamela Rendi-Wagner als SPÖ-Spitzenkandidatin und Bundeskanzlerin



Österreich ist aus den Trümmern des Zweiten Weltkrieges zu einem freien, wohlhabenden Land mit sozialer Stabilität gestaltet und entwickelt worden. Daran hatte und hat die österreichische Sozialdemokratie entscheidenden Anteil. Sie war stets eine fortschrittliche Kraft der Solidarität, der gesellschaftlichen Modernisierung und der aufgeklärten Weltoffenheit. Mit der Mitgliedschaft in der Europäischen Union wurde die Verankerung im Friedens- und Wohlstandsprojekt Europa unterstrichen.



Angesichts der aktuellen Herausforderungen und Krisen ist es daher umso wichtiger, dass die österreichische Sozialdemokratie geeint und auf Basis klarer politischer Programmatik der österreichischen Bevölkerung überzeugende Alternativen und Zukunftskonzepte für das Land anbieten kann. Als frühere Bundeskanzler und Parteivorsitzende trauen wir diese schwierige Aufgabe in einem äußerst komplexen politischen und wirtschaftlichen Umfeld der amtierenden SPÖ-Vorsitzenden Dr.in Pamela Rendi-Wagner aus voller Überzeugung zu.



Sie verkörpert – nach einem entsprechenden Votum der SPÖ-Mitglieder – als Spitzenkandidatin bei der nächsten Nationalratswahl eine politische Alternative zu einem Kurs in Richtung einer mehr als problematischen Rechtsregierung und kann als erste sozialdemokratische Bundeskanzlerin Österreich wieder auf einen fortschrittlichen, ökologisch verantwortlichen und sozial gerechten Zukunftskurs führen.



Deshalb appellieren wir an alle SPÖ-Mitglieder, Dr.in Pamela Rendi-Wagner bei der kommenden Mitgliederbefragung zu unterstützen!



Dr. Franz Vranitzky



Mag. Viktor Klima



Dr. Alfred Gusenbauer



Werner Faymann“



