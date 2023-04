ASSEPRO Österreich: Das zweite Quartal startet mit Zukauf der BVC

Der angekündigte Expansionskurs wird mit der Integration der BVC - Betriebliches Vorsorgemanagement und Consulting GmbH - weiter voran getrieben.

Wien (OTS) - Der Auftakt der ASSEPRO in Österreich erfolgte mit der Integration der Ärzteservice Gruppe im Dezember 2021. Seitdem folgten strategische Zukäufe, wie die Reinthalerfinanz GmbH, Dr. Rinner & Partner GmbH und der Jirout & Partner GmbH. Nun konnten die Verhandlungen mit der BVC finalisiert werden. Die Integration des Unternehmens in die ASSEPRO Österreich erfolgt in den nächsten Wochen. Diese sieht die Zusammenlegung der Betriebsstandorte in das Headquarter im 9. Wiener Bezirk und die Übernahme des erfahrenen und kundenorientierten Teams der BVC vor.

Gerhard Ulmer, Geschäftsführer der ASSEPRO Österreich und der Ärzteservice Gruppe über den Zukauf: „Mit der BVC holen wir uns ein starkes und über viele Jahre eingespieltes Team in die Unternehmensgruppe. Die perfekte Verstärkung für die Ärzteservice Gruppe und ein bedeutender Zuwachs am Versicherungsmarkt für Ärzt*innen.“

Die Verhandlungen für weitere Zukäufe sind bereits im Gange. Voraussichtlich werden vor Sommerbeginn 2023 zwei weitere Firmen in die ASSEPRO Gruppe integriert werden. Die Zufriedenheit der Kund*innen hat selbst bei schnellem Wachstum oberste Priorität.

Informationen zu ASSEPRO Österreich

Im Dezember 2021 wurde die Ärzteservice Gruppe in die ASSEPRO Gruppe aufgenommen. Gemeinsam wird eine nachhaltige Wachstumsstrategie für den österreichischen Zielmarkt verfolgt, um weiterhin beste Produkte und beste Services aus einer Hand anbieten zu können.

Rückfragen & Kontakt:

ASSEPRO Österreich GmbH

+ 43 01 402 68 34

office @ assepro.at

www.assepro.at

www.aerzteservice.com