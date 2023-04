Rendi-Wagner gratuliert Gewerkschaften zu guten Lohnabschlüssen – Kocher-Aussagen zu Kollektivverträgen „jenseitig“

SPÖ-Chefin: Löhne bei Gewerkschaft in guten Händen - Absage an gesetzlichen Mindestlohn - SPÖ kämpft Seite an Seite mit den Gewerkschaften

Wien (OTS/SK) - Die Gewerkschaft hat für rund 60.000 Beschäftigte in der Elektro- und Elektronikindustrie Lohnsteigerungen von 9,9 Prozent erkämpft. SPÖ-Parteivorsitzende, Klubobfrau Dr.in Pamela Rendi-Wagner gratuliert den Gewerkschaften heute, Donnerstag, „zu ihren guten Lohnabschlüssen und ihrem erfolgreichen Einsatz für die Arbeitnehmer*innen. Das Ergebnis für die Elektroindustrie zeigt einmal mehr: Die Löhne sind bei den Gewerkschaften in guten Händen“. Deshalb benötige es auch keinen gesetzlichen Mindestlohn, dem die SPÖ-Chefin eine klare Absage erteilt: „Gesetzliche Mindestlöhne sind ein Risiko für die Arbeitnehmer*innen - sie können mit einer einfachen Regierungsmehrheit wieder abgeschafft werden.“ Dass ÖVP-Minister Kocher heute im „Kurier“ Kollektivverträge als „Hemmschuh“ im Kampf gegen die Arbeitslosigkeit insbesondere bei älteren Arbeitnehmer*innen bezeichnet, ist für die SPÖ-Chefin „völlig jenseitig“ und zeige, was passieren könnte, wenn Lohnpolitik nicht von den Gewerkschaften gemacht wird. ****

Auch der erfolgreiche Einsatz für kollektivvertragliche Mindestlöhne – am aktuellen Beispiel der Elektroindustrie sind das über 2.200 Euro – sei ein großer Verdienst der Gewerkschaften. Gerade in Zeiten der Rekordteuerung sei der Einsatz für höhere Löhne und ein leistbares Leben für die Menschen in unserem Land wichtig, so Rendi-Wagner, die bekräftigt: „Die SPÖ steht Seite an Seite mit der Gewerkschaft und kämpft gemeinsam für die Arbeitnehmer*innen.“ (Schluss) bj/mb

