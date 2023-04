Ökologische Offensive: "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" startet Going Green Kredit für Privatkund:innen

Aufgrund der hohen Energiepreise steigt die Nachfrage nach Investitionen mit ökologischem Mehrwert. Ab sofort unterstützt die Stadtbank derartige Vorhaben mit dem Going Green Kredit.

Im Fokus: Erneuerbare Energie, Eigenheimsanierungen, Niedrigenergiehäuser sowie E-Fahrzeuge

Bonus-Aktion bis 2. Juli 2023: 150 bis 250 Euro, zweckgebunden

Zusätzlicher Kostenvorteil durch umfassende Förderberatung

Egal ob E-Auto, Photovoltaikanlage oder neue Heizung: Investitionen in Projekte mit ökologischem Mehrwert sind – nicht zuletzt durch die derzeit hohen Energiepreise – besonders gefragt. Unter dem Motto "Klima schützen und Kosten sparen" unterstützt "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" Vorhaben, die den Umweltschutz fördern, und hat dafür den Going Green Kredit für Privatkund:innen ins Leben gerufen.

"Für uns als Stadtbank ist es selbstverständlich, aktiv dazu beizutragen, eine lebenswerte Zukunft mitzugestalten. Genau hier setzt unser Going Green Kredit an. Er ist die maßgeschneiderte Finanzierungslösung für grüne Investitionen unserer Kundinnen und Kunden und leistet einen konkreten Beitrag zum Umweltschutz", betont Martin Hauer, Vorstand der Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien.

Attraktive Bonusaktion bis 2. Juli 2023

Wer sich für den Going Green Kredit entscheidet, profitiert bis 2. Juli 2023 von einem Bonus in Höhe von 150 oder 250 Euro. Der Betrag ist abhängig von der getätigten Investition: 150 Euro Going Green Bonus werden für ökologische Projekte in den Bereichen Photovoltaik/Solar, Heizungssysteme, Thermische Gebäudesanierung oder Fenstertausch ausbezahlt. Gleiches gilt für E-Auto-Finanzierungen.

Bei Ankauf- bzw. Errichtung eines Neubaus und Haus- oder Wohnungskauf wird der Bonus auf 250 Euro erhöht. Für die Auszahlung des Bonus müssen Rechnung bzw. Kaufvertrag und ggf. Energieausweis vorgelegt werden.

Förderberatung ist bares Geld wert

Kombiniert mit geeigneten staatlichen Förderungen, ergibt der Going Green Kredit eine besonders attraktive Finanzierungmöglichkeit. Für klimaschonende Investitionen bieten sowohl die österreichische Bundes-, als auch die Landesregierungen jede Menge Fördervarianten und Zuschüsse. Mit der richtigen Auswahl können so zusätzliche Kostenvorteile erzielt werden. "Raiffeisen Wien. Meine Stadtbank" unterstützt Kund:innen dabei umfassend.

"Unser Angebot ist das gelungene Zusammenspiel von attraktiver Finanzierung und individueller Förderberatung", betont Christiane Flehberger, Leiterin Privatkund:innen der Stadtbank: "Für Kundinnen und Kunden ist es oftmals schwierig, sich bei den zahlreichen Fördermöglichkeiten für ökologische Investitionen zurechtzufinden. Frühzeitige Gespräche mit unseren Spezialistinnen und Spezialisten des Raiffeisen Wohnservice helfen nicht nur bei der Auswahl, sondern sind bares Geld wert."

So fallen beispielsweise bei einem Umstieg auf energieeffiziente Fenster durchschnittliche Investitionskosten in Höhe von rund 30.000 Euro an. Diese Anschaffung kann mit dem Going Green Kredit – inklusive eines möglichen Bonus von 150 Euro – finanziert werden. Zusätzlich können bei einem Fenstertausch bis zu 7.200 Euro durch verschiedene Förderungen gespart werden.

Fördersummen bei Wärmeschutzfenstern im Detail:

durchschnittliche Investitionskosten von rund 30.000 Euro

von rund 30.000 Euro Bundesförderung max. 3.000 Euro nicht rückzahlbarer Einmalzuschuss, jedoch nur max. 50 % der Gesamtkosten (Material und Montage) / mindestens drei Viertel der Fensterfläche muss getauscht werden

nicht rückzahlbarer Einmalzuschuss, (Material und Montage) / mindestens drei Viertel der Fensterfläche muss getauscht werden plus Landesförderung Wien max. 4.200 Euro nicht rückzahlbarer Einmalzuschuss, jedoch nur max. 35 % der Gesamtkosten (Material und Montage)

Weitere Informationen zum Going Green Kredit und zur Förderberatung unter:

https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/immobilien/finanzierungen/foerderungen.html

https://www.raiffeisen.at/noew/rlb/de/privatkunden/kredit-leasing/going-green-kredit.html

