VP-Mahrer ad Wiener Landwirtschaftskammer: Gratulation an Norbert Walter!

Obmann des Wiener Bauernbundes zum Landwirtschaftskammerpräsidenten gewählt. Großer Dank an Vorgänger Franz Windisch

Wien (OTS) - Gestern wurde der Obmann des Wiener Bauernbundes, Norbert Walter, zum Präsidenten der Landwirtschaftskammer Wien gewählt. Martin Flicker und Irene Maria Trunner werden ihm für die nächsten 5 Jahre als Vizepräsidenten zur Seite stehen. „Ich gratuliere Norbert Walter herzlich zu seiner einstimmigen Wahl. Mit ihm erhält die Wiener Landwirtschaftskammer einen weiteren erfahrenen und äußerst fähigen Präsidenten“, so der Landesparteiobmann der Wiener Volkspartei, Stadtrat Karl Mahrer.

Franz Windisch nach 15 Jahren abgelöst

Großer Dank und Anerkennung gilt Franz Windisch, der nun nach 15 Jahren als Wiener Landwirtschaftskammerpräsident an seinen ehemaligen Vize-Präsidenten Norbert Walter übergibt. „Herzlichen Dank an Franz Windisch für seinen außergewöhnlichen Einsatz für die Wiener Stadtlandwirtschaft. Franz Windisch hat für die Wiener Landwirtshaft einen wertvollen Beitrag geleistet. Ich bedanke mich bei ihm für die gute Zusammenarbeit“, so Mahrer abschließend.

Rückfragen & Kontakt:

Die Wiener Volkspartei

Mag. Peter Sverak

Leitung - Strategische Kommunikation

+43 664 859 5710

peter.sverak @ wien.oevp.at

https://wien.oevp.at