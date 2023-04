Zukunft der Paketabholung: Post testet Ausbau der Abholmöglichkeiten

Pilot im Bezirk Gänserndorf – Neue SB-Geräte erstmals offen für regionale Betriebe

Wien/Gänserndorf (OTS) - Die Österreichische Post prüft den Ausbau ihres Geschäftsstellennetzes und die Verdichtung ihrer Selbstbedienungslösungen (SB). Damit folgt die Post dem wachsenden Kund*innenwunsch nach mehr 24/7-Abholmöglichkeiten. In Abstimmung mit dem Land Niederösterreich wurde der Bezirk Gänserndorf ausgewählt, um im Rahmen eines Pilotbetriebs die Anzahl der SB-Standorte deutlich zu erhöhen und gleichzeitig neue Modelle zu testen.

Heute gibt es 24 Post-Standorte im Bezirk – 5 Postfilialen, 17 Post Partner und 2 SB-Abholstationen –, demnächst soll es fast eine Verdopplung auf insgesamt 40 Standorte geben. Dafür werden 16 neue SB-Standorte errichtet: Abholstationen, HOFER Post-Stationen, SB Only-Filialen sowie erstmals neue Lockerlösungen. Letztere können individuell an das Einzugsgebiet angepasst werden, sind etwas kleiner, benötigen weniger Platz und dadurch leichter zu installieren. Außerdem öffnet die Post ihre SB-Stationen erstmals für regionale Anbieter*innen.

„ Mit dieser neuen, innovativen Service-Erweiterung schafft die Post im Bezirk Gänserndorf ein noch kundenfreundlicheres Angebot für die Menschen dieser Region. Unsere Landsleute können damit die Services der Post noch flexibler nutzen, ohne von Öffnungszeiten abhängig zu sein. Damit kommt die Post als verlässlicher Partner noch näher zu den Menschen. Ich bin sicher, dass dieses Zusatzservice gut angenommen werden wird und Niederösterreich damit Vorbild für viele weitere Regionen werden kann. “, sagt Johanna Mikl-Leitner, Landeshauptfrau des Landes Niederösterreich.

„ Unsere Kund*innen legen Wert auf kurze Wege und Verfügbarkeit rund um die Uhr, mit dem Pilotbetrieb in Niederösterreich folgen wir genau diesen Wünschen. Wenn der Test unserer neuen SB-Lösungen erfolgreich verläuft, ist eine weitere Ausrollung geplant. Durch zusätzliche SB-Standorte kann das Versorgungsnetz der Post deutlich verdichtet werden. “, erklärt Post-Generaldirektor Georg Pölzl.

Bereits im Sommer sollen die ersten neuen SB-Standorte im Bezirk Gänserndorf in Betrieb gehen. In Zukunft werden 95 Prozent aller Einwohner*innen des Bezirks im Versorgungsgebiet der 24/7-Standorte der Post leben. Derzeit sind die Post-Geschäftsstellen im Bezirk Gänserndorf durchschnittlich 65 Stunden pro Woche geöffnet, in Zukunft werden es mit 117 Stunden fast doppelt so viele sein.

Grätzelfunktion öffnet SB-Geräte für regionale Wirtschaft

Mit dem Pilotbetrieb will sich die Post mit ihrem 24/7-Service auch als starke Unterstützung für die regionale Wirtschaft und als Säule für das Privatkund*innengeschäft etablieren. Die Post wird ihre SB-Geräte mit der sogenannten Grätzelfunktion erstmals auch für Drittanbieter*innen öffnen. Regionale Händler*innen, Dienstleister*innen und Erzeuger*innen können damit ihre Produkte direkt in die SB-Station einlegen, wo sie später von ihren Kund*innen zu einem individuellen Zeitpunkt abgeholt werden können.

Durch die deutliche Erhöhung der Anzahl der SB-Standorte werden nicht nur die Services für Kund*innen ausgeweitet, sondern auch die Wege verkürzt und zugleich CO2-Emissionen eingespart. Schon heute kann die neueste Generation der SB-Geräte mehr als 80 Prozent aller Postdienstleistungen anbieten. Empfänger*innen können sich Pakete dorthin liefern lassen oder Einkäufe und andere Wege des Alltags mit der Abholung oder dem Versand von Paketen verbinden.

