FEEI: KV-Abschluss in der Elektro- und Elektronikindustrie geschafft - Plus 9,9 %, mindestens jedoch 325 Euro

Kompromiss-Ergebnis im Sinne aller Beteiligten / Österreichs EEI bleibt kompetitiv / Über 60.000 attraktive Arbeitsplätze bleiben sicher

Wien (OTS) - In der dritten Verhandlungsrunde zum Kollektivvertrag der Elektro- und Elektronikindustrie, die heute stattfand, konnte sich die Arbeitgeberseite auf eine vertretbare Lösung mit der Arbeitnehmervertretung einigen.

Die Ist- und KV-Löhne und Gehälter steigen mit 1. Mai 2023 um 9,9 %, mindestens jedoch um EUR 325,- im Monat. Lehrlinge erhalten ein Plus von 10,5%. Die Erhöhungen betreffen über 60.000 Beschäftigte.

„Nach langen und fairen Verhandlungen mit der Arbeitnehmervertretung konnten wir einen Kompromiss für alle Beteiligten ausverhandeln“, kommentiert Wolfgang Hesoun, FEEI-Obmann und Chefverhandler der Arbeitgeberseite.

„Mit diesem Ergebnis“, so Hesoun weiter, „wird Österreich auch in Zukunft eine starke Rolle als kompetitiver Standort in der Elektro- und Elektronikindustrie spielen. Für über 60.000 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Sektor bedeutet das Ergebnis auch weiter einen sicheren und attraktiven Arbeitsplatz!“

