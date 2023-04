IDSA-Gründungskonvent: Land OÖ nominiert Leiter des oö. Verfassungsdienstes Dr. Wolfgang Steiner

Linz (OTS) - Nach dem Ausscheiden von Helmut Fallmann aus dem Gründungskonvent für die Digital-Uni „IDSA“, nominiert Landeshauptmann Thomas Stelzer den Direktor des oberösterreichischen Landtages und des Verfassungsdienstes im Amt der oberösterreichischen Landesregierung in den Konvent. Eine entsprechende Aufforderung des Wissenschaftsministeriums zur Nachnominierung ist heute beim Land Oberösterreich eingegangen.

„Wir als Land reagieren rasch und nominieren für den Gründungskonvent mit Wolfgang Steiner eine weitum anerkannte Persönlichkeit mit großer juristischer Expertise, besten Kontakten in den universitären Bereich und einer verbindenden Art“, betont Landeshauptmann Thomas Stelzer. Steiner habe Anfang der 2000er Jahre an der Weiterentwicklung der Unabhängigen Verwaltungssenats zum Landesverwaltungsgericht mitgewirkt und sich mehrmals im Organisationsaufbau bewiesen. Ebenso habe er erfolgreich am IDSA-Gründungsgesetz mitgewirkt.

„Ich hoffe, dass nun Ruhe in den Konvent einkehrt und die Arbeit ungestört und frei von Nebengeräuschen weitergehen kann. Ich fordere von allen Beteiligten Verantwortungsbewusstsein und mehr Tempo ein. Es geht bei der Digital-Uni um ein Jahrhundertprojekt für unsere Republik. Diesen Anspruch muss man auch gerecht werden“, stellt der Landeshauptmann klar.

Zu Dr. Wolfgang Steiner: Der 60-Jährige ist verheiratet und Vater dreier Kinder. Nach der Matura am Stiftsgymnasium Wilhering folgte das Studium der Rechtswissenschaften an der Johannes Kepler Universität. Nach einigen Jahren beruflicher Tätigkeit an der JKU, startete er im Amt der oberösterreichischen Landesregierung. Von 2004 – 2009 war er zuerst Vize-, dann Präsident des Unabhängigen Verwaltungssenats. Seit 2010 ist Steiner Direktor des oberösterreichischen Landtages und des Verfassungsdienstes im Amt der oberösterreichischen Landesregierung. Seit 2018 ist er Honorarprofessor der JKU.

