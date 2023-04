ÖGB-Frauenkongress: ÖGB-Vizepräsidentin wurde als Bundesfrauenvorsitzende bestätigt

Schumann: “Es gibt viel zu tun, wir Gewerkschaftsfrauen bleiben laut!”

Wien (OTS) - Im Rahmen des 19. ÖGB-Bundesfrauenkongresses wurden heute neben inhaltlichen Beschlüssen auch die personellen Weichen neu gestellt. Vizepräsidentin Korinna Schumann wurde mit 92,1 Prozent als ÖGB-Bundesfrauenvorsitzende bestätigt.

„Es wartet noch viel Arbeit auf uns, denn: Frauen verdienen auch 2023 deutlich weniger als Männer, bekommen weniger Pension und übernehmen den Großteil der Kinderbetreuung und Pflege von Angehörigen. Gerade die Corona-Pandemie hat diese Situation noch weiter verschärft“, sagt Schumann und fordert zum Start ihrer neuen Funktionsperiode, die gleichberechtige Mitbestimmung von Frauen in der Arbeitswelt und Gesellschaft sowie eine gerechtere Verteilung der unbezahlten Arbeit. „Es muss allen Frauen möglich sein, ein finanziell unabhängiges Leben zu führen. Damit auch wirklich alle eine echte Chance bekommen, müssen die Ressourcen fair verteilt werden. Einkommenstransparenz, Rechtsanspruch auf Kinderbildung, Maßnahmen zur Verbesserung der Frauengesundheit - auf diese und andere wichtige Themen werden wir auch in den kommenden fünf Jahren unseren Fokus legen“, kündigte Schumann an und verspricht: „Frauen und Ruhe, das bedeutet immer einen Rückschritt in der Frauenpolitik – es gibt viel zu tun, wir bleiben laut!“

Ihre Stellvertreterinnen sind:

Ulrike Ernstbrunner (GPF)

Ursula Hafner (GÖD)

Christa Hörmann (Younion)

Olivia Janisch (vida)

Elfriede Schober (PRO-GE)

Brigitte Schulz (GBH)

Sandra Steiner (GPA)





