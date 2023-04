„Goldene Note 2023 by Leona König“: Neun Finalistinnen und Finalisten stehen fest – Publikumsvoting ab 24. April

Finale des diesjährigen Klassik-Nachwuchsförderpreises am 2. Juni um 20.15 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Vergangenes Wochenende fand in Wien die Audition zur „Goldenen Note 2023“ statt, bei der die neun Finalistinnen und Finalisten der diesjährigen Ausgabe des gleichnamigen Klassik-Nachwuchsförderpreises ermittelt wurden. Sechs Mädchen und drei Burschen im Alter von zehn bis 18 Jahren gingen als Gewinner/innen des Castings hervor. Die jungen Künstler/innen überzeugten mit ihren Darbietungen in den Genres Streichinstrumente (Violine, Violoncello) und Blasinstrumente (Querflöte, Klarinette, Trompete) sowie erstmals „Ballett und Zeitgenössischer Tanz“ eine hochkarätige Fachjury sowie „Goldene Note“-Initiatorin Leona König, ihres Zeichens Obfrau des Internationalen Musikvereins zur Förderung hochbegabter Kinder (IMF) und Moderatorin des ORF-Formats „Stars & Talente“. Im Rahmen einer am Freitag, dem 2. Juni, um 20.15 Uhr in ORF 2 ausgestrahlten TV-Gala treten sie im Finale um die bereits zum siebenten Mal vergebene „Goldene Note 2023“ an und wetteifern um den ersten Platz ihrer Kategorie. Die Gewinnerentscheidung trifft eine Starjury aus renommierten Größen des Klassikgenres.

Auch heuer gibt es wieder einen Publikumspreis, der vorab per Online-Voting ermittelt wird. Wer die aufstrebenden Nachwuchshoffnungen unterstützen möchte, kann ab Montag, dem 24. April, bis Sonntag, den 14. Mai (23.59 Uhr), unter tv.ORF.at für seine Favoritin bzw. seinen Favoriten abstimmen. Alle neun Finalistinnen und Finalisten werden ebenso auf https://krone.at und

https://www.im-foundation.com/our-talents vorgestellt.

Das Semifinale zur „Goldenen Note 2023“, bestehend aus den Highlights der Audition, ist am Pfingstmontag, dem 29. Mai, als Abschluss der aktuellen „Stars & Talente“-Staffel um 18.00 Uhr in ORF 2 zu sehen.

Die neun Finalistinnen und Finalisten 2023 im Überblick

Kategorie Streichinstrumente:

Ana-Maria Advahov (aus Wien, 10 Jahre, Violine)

Theresa Sayuri Brunner (aus Langenwang/Steiermark, 13 Jahre, Violoncello)

Catalin Advahov (aus Wien, 17 Jahre, Violine)

Kategorie Blasinstrumente:

Simon Pruckner (aus Altenburg/Niederösterreich, 13 Jahre, Trompete) Johannes Doppler (aus Anif/Salzburg, 15 Jahre, Trompete)

Magdalena Hafner (aus Andrian/Südtirol, 18 Jahre, Klarinette)

Kategorie „Ballett und Zeitgenössischer Tanz“:

Nicola Anna Gstoettner (aus Piding/Bayern, 13 Jahre, Zeitgenössischer Tanz)

Noemi Daniella De Carvalho (aus Bad Reichenhall/Bayern, 16 Jahre, Zeitgenössischer Tanz)

Lili Aigner (aus Linz, 17 Jahre, Ballett)

Leona König, Initiatorin und Moderatorin der „Goldenen Note“:

„Ich freue mich, heuer wieder neun hochbegabte, sympathische junge Künstlerinnen und Künstler präsentieren zu dürfen, die in das Finale der ‚Goldenen Note‘ einziehen. Unsere ehrenamtliche Fachjury hat die Besten der Besten dafür ausgewählt. Besonders freue ich mich, die Nachwuchsförderung um das Genre Tanz zu erweitern, und darüber, dass die Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien als Preis für die Kategorie ,Ballett und Zeitgenössischer Tanz‘ gleich zwei Studiensemester zur Verfügung stellt. Ich danke Rektor Andreas Mailath-Pokorny für seine großartige Unterstützung, denn die weiteren Ausbildungsschritte der ‚Goldenen Note‘-Preisträgerinnen und -Preisträger liegen mir ganz besonders am Herzen.“

Neben den Solo-Auftritten in der TV-Gala erwarten die Finalistinnen und Finalisten der „Goldenen Note 2023“ attraktive Preise, darunter professionelle altersgerechte IMF-Masterclasses mit arrivierten Musikerinnen und Musikern oder Studiensemester an der Musik und Kunst Privatuniversität der Stadt Wien (MUK), weiters die Teilnahme an der Konzertreihe „Meet Alma“ der jungen Komponistin, Pianistin und Geigerin Alma Deutscher, die Teilnahme an Projekten des IMF und von Leona König sowie an der ebenfalls von König konzipierten und moderierten ORF-Nachwuchsreihe „Stars & Talente“, die die jungen Künstler/innen ein Stück ihres Weges begleitet, außerdem die kostenfreie Nutzung des berühmten Konzertsaals im Palais Ehrbar, wo schon Klassikgrößen wie Johannes Brahms, Anton Bruckner, Gustav Mahler oder Arnold Schönberg musiziert haben, für ein Konzert oder eine Aufnahme.

Die Gewinner/innen der „Goldenen Note 2023“ werden beim Finale mit einer Trophäe ausgezeichnet und treten gemeinsam mit Mitgliedern der hochkarätigen Starjury auf.

