Mit dem zweiten Durchgang des Fellowship Programms unterstützt die Mediengruppe Wiener Zeitung Medien-Startups beim Aufbau

Durchgeführt wird das Programm vom Media Innovation Lab des Media Hub Austria als Teil der neuen Unternehmensgruppe.

Wien (OTS) - In den Batch 2 wurden 11 Startups aufgenommen, nachdem diese einen Trial Run absolviert und durch eine Jury ausgewählt wurden. Die Themen sind vielfältig: Von Media-Tech mit dem Startup "Texterous" über digitale Plattformen für konstruktiven Journalismus mit "tag eins" bis hin zu Social-Media Edutainmentformaten mit "Lernen mit Lissi". Weiters nehmen Online-Plattformen und Podcasts zu den Themen Diversität mit "The Chance", "Die bunten Seiten", "Femalities" und "Kopfkarussell", sowie den Themen Kultur, Mode und Outdoor mit "Im Museum", "Fashion Onion", „From Creatives for Creatives" und „Rausgehen“ teil.

Das Media Innovation Lab der Mediengruppe Wiener Zeitung unterstützt Startups neun Monate lang dabei ihre Medienideen bis zur Marktreife zu entwickeln. Die Teilnehmer:innen erhalten Trainings und individuelle Coachings von Medienmacher:innen, Social Media Influencer:innen und Investor:innen. Sie haben die Möglichkeit, den Coworking Space, sowie das Audio- & Video-Studio im Media Quarter Marx zu nutzen und können vom Kontaktnetzwerk des Unternehmens profitieren. Das Programm besteht heuer zum ersten Mal aus einem Inkubator- und Accelerator-Programm und ist in drei Phasen geteilt. In Phase 1 werden die jeweiligen Startup-Ideen konkretisiert und geprüft. Die zweite Phase beschäftigt sich mit der Produktentwicklung, Businessplänen und Networking. Die dritte Phase „Marketing, Pitch und Gründung“, wird mit weiteren Themen des Leaderships, Community-Management und Rhetorik erweitert.

Aus dem ersten Batch in 2022 haben die drei Startups Inselmilieu, Blaulichthelden und Relevant mittlerweile Finanzierungen aufgestellt und konnten erste Mitarbeiter:innen einstellen. Andere Teilnehmer:innen haben seitdem beispielsweise einen Podcast gelauncht bzw. haben große Medienhäusern von deren Konzepten überzeugen können. Alle Startups werden nach Ende des Programmes Teil des Alumni-Netzwerkes. Dort können sie weiterhin von und mit anderen Gründer:innen lernen und an Veranstaltungen teilnehmen.

"Wir sind stolz darauf, ein solches Programm anbieten zu können, um die Entwicklung der nächsten Generation von Medienunternehmen zu unterstützen", sagt Martin Fleischhacker, Geschäftsführer der Mediengruppe Wiener Zeitung. "Das Fellowship-Programm wird den Teilnehmer:innen die Möglichkeit geben, ihr Wissen und ihre Fähigkeiten zu erweitern, sowie wichtige Netzwerke aufzubauen, um ihre Unternehmen zum Erfolg zu bringen", ergänzt Alexandra Folwarski, Lead des Media Innovation Lab.

Mit dem Fellowship-Programm bekräftigt die Mediengruppe Wiener Zeitung ihr Engagement für die Förderung von Wachstum und Innovation am Medienstandort Österreich. Es ist ein wichtiger Schritt in Richtung einer vielfältigeren und innovativeren Medienlandschaft.

