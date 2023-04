Erfolgreiche ORF-1-Landkrimi-Premiere: „Steirerangst“ mit bis zu 768.000 Zuseherinnen und Zusehern

Wien (OTS) - Bis zu 768.000 und durchschnittlich 713.000 Zuseherinnen und Zuseher begleiteten Hary Prinz und Anna Unterberger gestern, am Dienstag, dem 18. April 2023, um 20.15 Uhr in ORF 1 im neuesten Fall „Steirerangst“. Der Marktanteil bei diesem neunten Steiermark-Film der beliebten ORF-Landkrimi-Reihe, bei dem im Kreis der Verdächtigen u. a. Elena Uhlig und Fritz Karl für jede Menge Spannung sorgten, erreichte 27 Prozent. Regie führte erneut Wolfgang Murnberger, der auch gemeinsam mit Maria Murnberger für das Drehbuch verantwortlich zeichnet. „Steirerangst“ basiert auf Figuren aus Claudia Rossbachers „Steirerkrimis“ und ist eine Koproduktion der Allegro Film mit der ARD Degeto für die ARD und den ORF.

Der Landkrimi „Steirerangst“ wird auf der ORF-TVthek (https://TVthek.ORF.at) nach der TV-Ausstrahlung österreichweit sieben Tage als Video-on-Demand (zwischen 20.00 und 6.00 Uhr) angeboten. Alle bisherigen Landkrimis gibt es zum Nachsehen auf https://flimmit.at.

Ab 24. April in ORF 1: „Blind ermittelt“ und „Soko“-Doppel

Krimispannung made in Austria steht ab 25. April nicht nur wie gewohnt dienstags ab 20.15 Uhr mit dem „Soko“-Doppelpack auf dem Programm von ORF 1 – auch der Montagabend ist in sicherer Hand, wenn am 24. April in einem neuen Fall um einen „Mord an der Donau“ wieder „Blind ermittelt“ wird.

