Waitz/Entwaldungsfreie Lieferkette: EU nimmt Unternehmen in die Verantwortung

Sorgfaltspflicht bei Palmöl, Soja & Schokolade, EU-Konsum treibt Entwaldung weltweit an

Straßburg (OTS) - Das Europäische Parlament hat heute für Verordnung über entwaldungsfreie Lieferketten gestimmt, die die Risiken der Entwaldung und der Kahlschläge weltweit verringert. Die Verordnung betrifft die gesamte Lieferkette von Produkten und Rohstoffen. Die Grünen haben erreicht, dass der Geltungsbereich neben Rindern, Palmöl, Soja, Kaffee, Kakao und Holz auf zusätzliche Produkte und Waren, wie Gummi, Holzkohle und bedrucktes Papier ausgeweitet wurde.

Thomas Waitz, EU-Abgeordneter der Grünen und Ko-Vorsitzender der Europäischen Grünen Partei, sagt: „Diese Verordnung ist ein wichtiger Schritt im Kampf gegen die weltweite Entwaldung - endlich übernehmen wir als EU unsere Verantwortung wahr. Etwa 80 % der Entwaldung ist derzeit auf die Ausweitung der landwirtschaftlichen Nutzflächen zurückzuführen. Die EU ist allein für durch ihre Importe für 16 Prozent der weltweiten Regenwaldabholzung verantwortlich. Es ist daher auch unsere Pflicht, diesen sozialen und Umweltschaden einen Riegel vorzuschieben. Die neue Verordnung sorgt dafür, dass Unternehmen sicherstellen müssen, dass ihre Rohstoffe und in der EU verkauften Produkte nicht aus Abholzung stammen. Und Konsument*innen können nun sicher sein, dass die Importe von Kaffee oder Schokolade künftig nicht mehr auf Kosten der Wälder gehen.“

Jetzt kommt es auf eine lückenlose Umsetzung des Gesetzes an.

„Positiv hervorzuheben ist hier, dass die Verordnung den Mitgliedsstaaten auch eine umfassende Liste an Sanktionen an die Hand gibt wie Strafzahlungen oder Beschlagnahmung von Produkten und Einnahmen aus Entwaldung. Wichtig ist bei der Klassifizierung verschiedener Länder in hohes, mittleres und niedriges Risiko von Entwaldung, dass die Kommission nicht dem Lobbydruck von Ländern nachgibt, die eine Hochrisikoeinstufung vermeiden möchten. Vielmehr muss die Kommission bei der Einordnung objektive Kriterien zugrunde legen“, so Waitz abschließen.

Die Wälder sind weltweit durch Abholzung und die Folgen des Klimawandels bedroht. Sie sind unsere Lunge und einer der wichtigsten Verbündeten im Kampf gegen die Klimakrise aufgrund ihrer Fähigkeit CO2 im Boden zu binden. Weiters führt Entwaldung häufig zu Menschenrechtsverletzungen gegenüber der lokalen und indigenen Bevölkerung und trägt zu einem massiven Verlust der biologischen Vielfalt bei.

