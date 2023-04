„Funkspruch an Alle“ – Österreichische Polizei startet Podcast-Projekt

Kick-Off am 19. April 2023 mit Doppelfolge – „Der polizeiliche Streifendienst im Fokus“ und „Wachzimmer Ottakring“ – abrufbar unter https://rss.com/podcasts/funkspruchanalle/

Wien (OTS) - Die österreichische Polizei startet am 19. April 2023 mit der ersten Staffel des offiziellen Polizei-Podcasts „Funkspruch an Alle“. Der in Eigenproduktion im Innenministerium (BMI) mit Polizei-Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern entstandene Podcast ist unter https://rss.com/podcasts/funkspruchanalle/ abrufbar und wird auf den gängigen Plattformen sowie auf den Homepages des BMI und der Landespolizeidirektionen zu finden sein. Links und Promo-Videos dazu werden auf den polizeilichen Social-Media-Kanälen veröffentlicht.

Neben grundlegenden Polizeithemen, spannenden, tierischen und zum Teil auch prominenten Gästen widmet sich der Podcast auch dem tieferen Einblick in den polizeilichen Alltag und dem breiten Aufgaben- und Zuständigkeitsbereich der österreichischen Exekutive.

Informationen, Tipps und Außendienst-Reportagen

Die Moderatoren sprechen mit Expertinnen und Experten über aktuelle Themen, Entwicklungen und Kriminalitätsformen sowie beispielsweise auch über wissenswerte Informationen und Tipps im Hinblick auf die Polizei-Aufnahme. Bereiche wie Alkohol und Suchtmittel im Straßenverkehr, vermisste Personen in Österreich, die Polizei-Diensthundeeinheit sowie Polizei-Einsätze bei Hochrisiko-Fußballspielen werden im Polizei-Podcast ebenfalls Gesprächsthema sein.

In mehreren Folgen wird es Außendienst-Reportagen geben, die akustische Einsatzbegleitungen bei Alko- und Suchtmittel-Planquadraten im Straßenverkehr, bei Hochrisiko-Fußballspielen oder auch im polizeilichen Alltag des Streifendienstes sind. Dabei können die Zuhörerinnen und Zuhörer noch tiefer in die Arbeit der Polizei eintauchen.

Zwei Polizei-Moderatoren und Musik von der Wiener Polizeimusik

Als Moderatoren werden Patrick Maierhofer und Andreas Farcas zu hören sein. Patrick Maierhofer war viele Jahre im polizeilichen Außendienst in Wien tätig, ehe er Pressesprecher der Wiener Polizei wurde und aktuell als Ressortsprecher im Innenministerium tätig ist. Er ist 39 Jahre alt und stammt aus Niederösterreich.

Andreas Farcas ist 32 Jahre alt, war ebenfalls mehrere Jahre im Außendienst der Wiener Polizei und ist nun als Redakteur der Öffentlichkeitsarbeit mitverantwortlich für den Social-Media-Auftritt des Innenministeriums.

Die Musik wurde von der Wiener Polizeimusik für den Podcast komponiert und aufgenommen, die Aufnahmen der zehn Podcast-Folgen fanden und finden im Innenministerium unter der technischen Federführung von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Öffentlichkeitsarbeit statt. Kolleginnen und Kollegen aus der Wiener Landespolizeidirektion, des Bundeskriminalamtes und des Innenministeriums waren auch an der Erstellung der Konzepte und Inhalte beteiligt.

"Platz 1 im Vertrauensindex" und "Wachzimmer Ottakring"

Zu Beginn der Ausstrahlung am 19. April 2023 werden die ersten beiden Folgen veröffentlicht, die weiteren acht Folgen der ersten Staffel werden im Zwei-Wochen-Rhythmus verfügbar sein.

Folge 1: „Platz 1 im Vertrauensindex – Der polizeiliche Streifendienst im Fokus“ – zu Gast ist der Stadtpolizeikommandant des 19. Wiener Bezirkes, Oberstleutnant Christian Sandner.

Folge 2: „Wachzimmer Ottakring – Echte Polizeiarbeit oder gescriptetes Konzept?“ – zu Gast sind die beiden Protagonisten der gleichnamigen ATV-Serie, Karin und Christian, die seit dem Ende der letzten Staffel im Jahr 2018 erstmals wieder gemeinsam in einem öffentlichen Format auftreten.

Unter dem Hashtag #Funkspruchanalle werden die Zuhörerinnen und Zuhörer immer wieder aufgefordert, Ideen und Wünsche für Themen von zukünftigen Folgen zu geben bzw. Fragen zu stellen. Gegen Ende der ersten Staffel wird es ein Q&A-Special (Fragen und Antworten) geben, in dem neben der Vorstellung des Podcast-Teams auch die übermittelten Fragen des Publikums beantwortet werden.

