Peter Turrini erhält den Axel-Corti-Preis 2023

Wien (OTS) - Der im Rahmen des 55. Fernsehpreises von der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs vergebene Axel-Corti-Preis geht dieses Jahr an den Schriftsteller und Drehbuchautor Peter Turrini. Das entschied am 18. April 2023 eine Jury, die sich aus Vertreter*innen der preisstiftenden Verbände, von Print-Medien und einem Medienwissenschaftler zusammensetzt.

Peter Turrini ist ein besonderer und besonders herausragender Schriftsteller und Drehbuchautor unserer Zeit. Seine Alpen- und Arbeitersaga haben das Geschichtsbild mehrerer Generationen mitgeprägt und für die sozialhistorische Entwicklung Österreichs interessiert. Turrini schrieb insgesamt nicht nur dutzende Theaterstücke und Bücher, Opernlibretti und Hörspiele, sondern auch 14 verfilmte Drehbücher. Sein gesellschaftspolitisches Engagement sowie sein stets kritischer Blick auf unser Land machen ihn zu einem besonders würdigen Preisträger.

Die Preisüberreichung findet am 29. Juni 2023 um 18:30 Uhr im RadioKulturhaus in Wien statt, bei der auch die Preisträger*innen in den Kategorien Dokumentation, Fernsehfilm (inkl. Serien, Fiction, Doku-Fiction und Edutainment) und Sendereihe bzw. Sendungsformate bekanntgegeben werden.

Der Fernsehpreis der Erwachsenenbildung wird von den zehn Verbänden der Konferenz der Erwachsenenbildung Österreichs (KEBÖ) vergeben: Arbeitsgemeinschaft Bildungshäuser Österreich, Berufsförderungsinstitut Österreich, Büchereiverband Österreichs, Forum Katholischer Erwachsenenbildung in Österreich, Ländliches Fortbildungsinstitut Österreich, Ring Österreichischer Bildungswerke, Volkswirtschaftliche Gesellschaft Österreich, Verband Österreichischer Gewerkschaftlicher Bildung, Verband Österreichischer Volkshochschulen und Wirtschaftsförderungsinstitut der Wirtschaftskammer Österreich.

