REMINDER: AVISO: AK Diskussion: Gleichstellung – Wann ist „noch immer“ zu Ende?

Mit Eva-Maria Holzleitner, SPÖ; Autorin Christine Bauer-Jelinek; Psychoanalytiker Erich Lehner; Iris Burtscher, Journalistin sowie Katharina Mader, AK Ökonomin

Wien (OTS) - Mit dem Projekt „So muss Sozialstaat“ will die AK dazu beitragen, dass Österreich den besten Sozialstaat der Welt bekommt – denn im besten Sozialstaat der Welt ist Gleichstellung von Frauen und Männern eine Selbstverständlichkeit.

Noch immer verdienen Frauen in Österreich weniger als Männer, noch immer ist unbezahlte Care-Arbeit wie Kindererziehung, Haushalt und Pflege von Angehörigen in Frauenhand, noch immer sind „typische Frauenberufe“ schlecht bezahlt. Wann wird sich endlich etwas ändern? Welche Rahmenbedingungen braucht es, damit sich endlich etwas ändert? Und was muss die Politik tun? Darüber diskutiert eine hochkarätige Runde:

Mittwoch, 19. April 2023, 17 Uhr

Livestream unter wien.arbeiterkammer.at/somusssozialstaat

Eva-Maria Holzleitner, SPÖ Bundesfrauenvorsitzende und Bereichssprecherin für Frauen und Jugend im SPÖ Parlamentsklub

Christine Bauer-Jelinek, Wirtschaftscoach und Psychotherapeutin, Autorin von „Die geheimen Spielregeln der Macht“

Erich Lehner, Psychoanalytiker und Vorsitzender des Dachverbands der Männerarbeit in Österreich

Iris Burtscher, Journalistin Salzburger Nachrichten

Katharina Mader, Ökonomin in der AK Wien Abteilung Frauen und Familie

Moderiert wird die Diskussion von Nina Horaczek (Journalistin, Falter).

Rückfragen & Kontakt:

Arbeiterkammer Wien

Michaela Lexa-Frank

Tel.: (+43) 50165-12141, mobil: (+43)664 8454166

michaela.lexa @ akwien.at

http://wien.arbeiterkammer.at