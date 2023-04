AVISO: 25.4., 9 Uhr, Medientermin zur Eröffnung der Jobmeile

BM Kocher, des. AMS Wien GF Göschl und Caritas Wien Dir. Schwertner eröffnen 12. Jobmeile und zeigen Perspektiven und Hindernisse für von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen auf

Wien (OTS) - Wenige Tage vor dem 30. April, dem Tag der Arbeitslosen, wird im Rahmen eines Medientermins auf die Situation von Menschen, die von Arbeitslosigkeit betroffen sind, aufmerksam gemacht. Die Lage am österreichischen Arbeitsmarkt hat sich zuletzt erheblich entspannt. Die Arbeitslosenquote ist mit 6,2 Prozent aktuell so niedrig wie seit 2008 nicht mehr. Auch die Vermittlungsquoten in den Beschäftigungsprojekten der Caritas sind so positiv, wie lange nicht. Und viele Betriebe suchen weiterhin händeringend nach Personal. Gleichzeitig gibt es immer noch arbeitslose Menschen, die nicht von dieser guten Wirtschaftslage profitieren. Vor allem für langzeitbeschäftigungslose Menschen ist der Wiedereinstieg in den Arbeitsmarkt herausfordernd. Die Jobmeile soll hier Abhilfe schaffen.

Nach zweijähriger Corona-bedingter Pause findet am 25. April die 12. Jobmeile statt. Auf dieser Jobmesse präsentieren die Caritas und 23 weitere Organisationen konkrete Job- und Beratungsangebote für langzeitarbeitslose Frauen und Männer.

Medientermin und Eröffnung „Jobmeile“

mit

Martin Kocher, Bundesminister für Arbeit und Wirtschaft

Winfried Göschl, designierter Landesgeschäftsführer AMS Wien

Klaus Schwertner, Caritasdirektor der Erzdiözese Wien

Von Arbeitslosigkeit betroffene Menschen stehen als Interviewpartner*innen zur Verfügung.

Wann: Dienstag, 25.4.2023, 9 Uhr

Wo: carla mittersteig, Mittersteig 10, 1050 Wien

Um Anmeldung wird gebeten.



