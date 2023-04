Erinnerung: Einladung zur Pressefahrt: "Eröffnung des weltweit ersten 100%-Wasserstoffspeichers in Gampern/OÖ"

Wien (OTS) - Mit diesem Leitprojekt hat die RAG gemeinsam mit Partnern der österreichischen Energiebranche und Industrie einen bedeutenden Meilenstein für eine klimaneutrale Energieversorgung erreicht: Der weltweit erste 100%-Wasserstoffspeicher in einer unterirdischen Poren-Lagerstätte geht in Betrieb.

Der große Wurf: Die großvolumige Speicherung von Wasserstoff ermöglicht die saisonale Verschiebung von erneuerbarer Energie vom Sommer in den Winter und die Versorgung beispielsweise der Industrie mit Wasserstoff im großen Stil.

Der erneuerbare Energieträger Wasserstoff gilt mit seinen zahlreichen Einsatzmöglichkeiten als Zukunftstechnologie, um langfristig fossile und umweltschädigende Brennstoffe abzulösen. Entscheidend dafür ist nicht nur die großvolumige Speicherung, sondern auch der Transport in der bestehenden Gasinfrastruktur.

Mit dem ersten 100%-Wasserstoffspeicher in Gampern setzen die RAG und ihre Partner einen zukunftweisenden Schritt, der belegt, dass die bestehende Gasinfrastruktur unverzichtbarer Teil der Energiewende ist.

Erleben Sie in Gampern die neue Generation der saisonalen Energiespeicherung von grüner Energie in Form von Wasserstoff!

Ihre Gesprächspartner:

• Vertreter von Politik, Klima- und Energiefonds

• RAG, EVN, Energie AG, Verbund, Voestalpine

• Forschungspartner



Zeit:

Donnerstag, 27. April 2023

Ort:

Rubensdorf/Gampern in Oberösterreich

Informationen zum Ablauf:

7:30 – ca.10:45 Uhr:

Shuttleservice vom Schubertring 14, 1010 Wien zur Anlage nach Rubensdorf/Gampern

11:00 Uhr:

Start Pressekonferenz und Begrüßung

ab 12:00 Uhr:

Führung über die Anlage

ca. 14:30 – ca.17:45 Uhr:

Ende der Veranstaltung und Rückfahrt nach Wien

Bitte melden Sie sich bis Montag, 24. April 2023, unter der Tel.-Nr. 01-712 12 00 an oder senden Sie eine E-Mail an info @ foggensteiner.at

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Rückfragen & Kontakt:

Foggensteiner Public Relations GmbH

Tel.: 01-712 12 00

E-Mail: info @ foggensteiner.at

Web: www.foggensteiner.at