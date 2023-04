„Leben ohne Kinder“: „Am Schauplatz“-Reportage über Frauen, die sich bewusst dazu entscheiden, keine Kinder zu bekommen

Am 20. April um 21.05 Uhr in ORF 2

Wien (OTS) - Offen zu sagen, keine Kinder bekommen zu wollen, ist auch heute noch ein Tabu. Frauen, die sich für ein Leben ohne Kinder entscheiden, werden in jungen Jahren oft nicht ernst genommen oder bedrängt: Du wirst es dir schon noch überlegen. Die Uhr tickt. Kinder zu haben ist das Schönste auf der Welt. Wer kümmert sich um dich, wenn du alt bist – das sind einige der Argumente, die Familie und Bekannte dann gern vorbringen.

Leas Antwort ist klar und unwiderruflich: Sie hat sich sterilisieren lassen. „Das war die pure Befreiung“, erzählt die 27-jährige Ordinationsassistentin. „Jetzt kann ich sicher sein, dass sich nichts mehr in mir einnisten und wachsen kann.“ Lea möchte ein freies, selbstbestimmtes Leben führen. Da ist kein Platz für Kinder. Um andere Frauen mit demselben Wunsch zu unterstützen, teilt Lea ihre Erfahrungen in den sozialen Medien, wo sie viele Followerinnen hat. Schwester Idas Hintergrund für ihren Lebensentwurf ohne Kinder ist ein anderer. Die 29-Jährige hat vor zwei Jahren das Gelübde abgelegt, allein für Gott zu leben. Sie ist die jüngste Franziskanerin im Kloster Vöcklabruck in Oberösterreich. „Ich habe nie von einer weißen Hochzeit geträumt“, sagt sie. „Hier in Gemeinschaft zu leben macht für mich Sinn.“ Schwester Idas Tag beginnt und endet mit dem Gebet. Dazwischen arbeitet sie in einem Notquartier für Frauen. Karin ist 40 und verheiratet. Bis vor einigen Jahren ist sie immer wieder gefragt worden, warum sie noch keine Kinder hat. „Keine Kinder zu haben bedeutet Raum für Wunscherfüllung“, erklärt sie. Karin arbeitet an der Rezeption einer Tierklinik in Niederösterreich. Privat hat sie zwei Pferde, zwei Hunde und eine Katze. „Ich bin voll ausgelastet“, lacht sie.

Warum haben sich diese Frauen gegen Kinder entschieden, war das für sie immer schon klar oder gibt es Zweifel? Wie zufrieden leben sie? Für die „Am Schauplatz“-Reportage „Leben ohne Kinder“ – zu sehen am Donnerstag, dem 20. April 2023, um 21.05 Uhr in ORF 2 – hat Tiba Marchetti die Beweggründe eingefangen: Sie hat vier Frauen ohne Kinder porträtiert und auch mit Müttern darüber gesprochen, was sie an ihrem Leben lieben und worauf sie verzichten könnten.

