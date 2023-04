Wir bringen Bewegung in den Kinderalltag

8. Kinder gesund bewegen-Kongress fördert gesunden Lebensstil vom Nachwuchs

Wiener Neustadt (OTS) - Mehr als 380 ÜbungsleiterInnen und PädagogInnen bringen österreichweit die Freude an Bewegung und Sport in die Kindergärten und Schulen. Der 8. Kinder gesund bewegen-Kongress der drei Sport-Dachverbände ASKÖ, ASVÖ und SPORTUNION vom 21.-22. April in Wiener Neustadt ist wieder top besucht. Noch nie seit Bestehen dieser Fortbildungsveranstaltung wurden so viele Teilnehmer und Teilnehmerinnen gezählt. 36 Referentinnen und Referenten präsentieren in 71 Arbeitskreisen, auf welch unterschiedliche Art und Weise Kinder mit Bewegung, Sport und Spiel begeistert werden können. Erstmals findet www.bewegungseinheit.gv.atweitere Fortbildungsveranstaltung im Rahmen des Kongresses statt:



Bewegungscoach Intensiv Fortbildung – Tägliche Bewegungseinheit



Die Tägliche Bewegungseinheit – eine gemeinsame Initiative zweier Ministerien – verfolgt das Ziel, einen Kulturwandel zu mehr Bewegung an österreichischen Bildungseinrichtungen zu etablieren. Das Projekt in Zahlen: zweijährige Pilotphase in zehn Regionen in ganz Österreich, 129 Schulen, 131 Kindergärten, 974 Gruppen/Klassen – mehr dazu unter www.bewegungseinheit.gv.at



Die Bewegungscoach Intensiv Fortbildung wurde speziell für die im Projekt tätigen Bewegungscoaches konzipiert und soll Bewegungscoaches bei ihrer Tätigkeit in Kindergärten, Volksschulen und Sekundarstufen I unterstützen. In insgesamt 14 Stunden werden kompakte Inputs für die praktische Arbeit sowie Handlungsanleitungen für den Umgang mit den unterschiedlichen Zielgruppen vermittelt.



Sowohl das Programm Kinder gesund bewegen (seit 2009) als auch das Projekt Tägliche Bewegungseinheit (Pilot 2022–24) werden maßgeblich durch die Bundes-Sportförderung finanziert. Im Projekt Tägliche Bewegungseinheit zeichnet auch das Bildungsministerium mitverantwortlich. Vor allem Kinder, aber auch Eltern, PädagogInnen, TrainerInnen und nicht zuletzt die ganze Gesellschaft profitieren vom hohen Wert täglicher körperlicher Aktivität. Wir sehen es als unsere Mission, Bewegung als selbstverständlichen Bestandteil des Alltags in Österreichs Kindergärten und Schulen zu etablieren. Nur so können wir dazu beitragen, dass unsere Kinder in Zukunft aktiv und gesund bleiben. Bei uns steht ein Aspekt aber ganz oben: Spaß an der Bewegung.



Alle Infos zum Kongress finden Sie unter: www.fitsportaustria.at/go/kigebekongress

Rückfragen & Kontakt:

Mag. Werner Quasnicka, Geschäftsführer Fit Sport Austria GmbH

1020 Wien, Waschhausgasse 2/2. OG

Tel. +43 / 1 / 504 79 66 – 111, Mobil: +43 / 664 / 301 35 85

E-Mail: w.quasnicka @ fitsportaustria.at

www.fitsportaustria.at