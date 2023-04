Julius Raab Stiftung: DIGI PLAY DAYS 2023 – heuer wieder in Präsenz!

Am 21. April 2023 laden die Julius Raab Stiftung und ERSTE Group zur sechsten Auflage der DIGI PLAY DAYS, das Event für digitale Lernspiele in Österreich

Wien (OTS) - Digitale Spiel- und Lernansätze versprechen nicht nur viel Freude und Spaß, sondern ermöglichen nachhaltigen und zukunftsorientierten Lernerfolg. Welche innovativen Ideen und Lösungen es in diesem Bereich gibt, zeigen heuer wieder mehrere EduTech-Unternehmen und Startups am ERSTE Campus in Wien bei den sechsten DIGI PLAY DAYS am 21. April 2023. „Wir freuen uns schon, wenn wir Schülerinnen und Schüler, Lehrerinnen und Lehrer und Eltern dieses Jahr wieder am ERSTE Campus bei den DIGI PLAY DAYS auf ihrer Erkundungsreise durch die digitale Welt des Spielens und Lernens willkommen heißen können,“ so Martha Schultz, Präsidentin der Julius Raab Stiftung.

Die DIGI PLAY DAYS werden seit 2016 von der Julius Raab Stiftung mit Unterstützung der ERSTE Group durchgeführt und bisher nahmen insgesamt knapp 3000 Schülerinnen und Schüler bzw. Besucherinnen und Besucher daran teil.

Die DIGI PLAY DAYS 2023 – Workshops und Open House

Nach coronabedingter Pause und den 2021 gänzlich im digitalen Online-Format abgehaltenen fünften DIGI PLAY DAYS können am 21. April 2023 wieder Schulklassen und Interessierte neben Workshops zwischen 8:00 und 14:30 Uhr auch das Open House besuchen, wo sich mehrere EduTech-Unternehmen und Startups mit ihren digitalen Spiel- und Lernangeboten präsentieren. Alle Interessierten, die das Potenzial von Game-Based Learning selbst einmal ausprobieren wollen, sind herzlich willkommen. Der Eintritt ist frei.

WANN & WO

Workshops für Schulklassen, Open House für alle Interessierten

Freitag, 21. April 2023

Von 8:00 bis 14:30 Uhr

Atrium & Grand Hall, ERSTE Campus

1100 Wien, Am Belvedere 1

Workshops – von 8:00 bis 14:30 Uhr: Schülerinnen und Schüler können in fünf verschiedenen und kostenlosen Workshopformaten spielerisch digitale Kompetenzen erwerben, von einer Einführung ins Game-Design über Programmierung bis zum Umgang mit digitalen Medien.

Open House – von 8:00 bis 14:30 Uhr: 14 EduTech-Anbieter stellen ihre digitalen Spiel- und Lernangebote vor. Kinder, Eltern, PädagogInnen und Interessierte können diese vor Ort ausprobieren und das Potenzial von Game-Based Learning selbst erleben und entdecken.

Julius Raab Stiftung

Die Julius Raab Stiftung ist ein Think-Tank mit Sitz in Wien. Ihrem unternehmerischen Selbstverständnis folgend, sieht sie sich auch als „Do-Tank“. Sie will neue politische Ideen entwickeln, die Österreich und Europa nach vorne bringen. Dabei orientieren sich die Denkansätze an den Grundwerten der Freiheit, Verantwortung, Solidarität, Chancengerechtigkeit und Ehrlichkeit. In der Tradition des Namensgebers Julius Raab wird Unternehmertum und der Mittelstand gefördert sowie das erfolgreiche Modell der Ökosozialen Marktwirtschaft für das 21. Jahrhundert weiterentwickelt.

Rückfragen & Kontakt:

Julius Raab Stiftung

Mag. Christoph Robinson

Geschäftsführer

Tel.: 0664 88 42 42 06

Mail: c.robinson @ juliusraabstiftung.at