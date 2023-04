MQ: KinderKulturParcours

Wien (OTS) - Am Samstag, 06. Mai stehen im MQ einen ganzen Tag lang Kinder und Familien im Mittelpunkt. Mit Workshops, Interventionen, Performances, Führungen, Theater, Konzert und vieles mehr.



„Kunst und Kultur leisten einen wichtigen Beitrag zur Gestaltung unserer Gesellschaft. Sie tragen dazu bei, Bewusstsein für gesellschaftsrelevante Themen zu schaffen und Impulse zu setzen. Es ist daher wichtig, bereits Kinder mit unterschiedlichen Angeboten für Kunst – ob Museumsbesuche, Theater oder Konzerte – zu begeistern“, so MuseumsQuartier-Direktorin Bettina Leidl.



Workshops



Wieso wird so viel mit Beton gebaut und was können andere Baustoffe wie Lehm und Holz? Anlässlich der Ausstellung „Yasmeen Lari. Architektur für die Zukunft“ im Architekturzentrum Wien wird der Einsatz von Bambus, Lehm und Beton untersucht, danach kann man selbst mit diesen Baustoffen experimentieren („Archikids: Wir experimentieren mit Baustoffen“).

Im Leopold Museum tauchen Kinder in abstrakte Welten aus Farben und Formen ein, um ihr eigenes fantasievolles Farbenreich zu erschaffen (Bunter Farbrhythmus, tanzende Formen – LEO Kinderatelier zur Ausstellung „AMAZING. The Würth Collection“).

„TaWhoop – Sing & Swing!“ des MusikTheater an der Wien ist mit Stimme und Bodypercussion den Monstern aus der Familienoper „Wo die wilden Kerle wohnen“ auf der Spur, „TaWow – Ab in die Maske“ gibt Einblicke in die magische Welt der Theatermaske. Ergänzend dazu kann in Kooperation von mumok und MusikTheater an der Wien die Welt der „wilden Kerle“ sowohl mit Musik und bildender Kunst entdeckt werden („Wilde Kerle – Rhythm & Paint!“). Zudem gibt es im mumok eine Rätselrallye kreuz und quer durch das Museum und damit durch die aktuellen Ausstellungen „ON STAGE – Kunst als Bühne“, „Adam Pendleton. Blackness, White, and Light“, „Elisabeth Wild. Fantasiefabrik“ und „Agnes Fuchs. Here Eyes Were Green“.

Im Dschungel Wien dreht sich alles um Biodiversität und die Vielfalt des Lebens, die für uns Menschen und den Planeten Erde so wichtig ist („So vielfältig und bunt ist die Welt – Wir entdecken Biodiversität“).

Monster ferner Galaxien und Monster dieser Erde vereinen sich in den fantastischen Filmen des ZOOM Kinos – im Forum des ZOOM Kindermuseums ist ein Film-Monster-Spezialprogramm zu sehen.

Am MQ Vorplatz erforscht die Künstlerin Anita Fuchs ein Wiesenstück vor dem MuseumsQuartier und hat eine speziell zusammengestellte Wildpflanzen-Saatmischung ausgesät. „Wilde Pflanzen“ gibt einen Überblick, was wachsen wird, zudem besteht die Möglichkeit, seine eigene kleine Wiese mit nach Hause zu nehmen.



Verschiedenste Stationen erwarten die Besucher:innen von 10-17 Uhr in den MQ Höfen: Prototypen von Spielen testen („schau:SPIEL test:SPIEL“, White Castle), eine „Dusts-free-Chamber“ („Wir gehen auf Feinstaub-Jagd!“, Dusts Institute) ausprobieren, bei einer Masken- und Upcycling-Bastelstation („Upcycling Deluxe“, BAfEP 21) nicht nur in die Welt des Barock eintauchen, sondern auch das Bewusstsein für den Einsatz von Recyclingmaterialien beim kreativen Gestalten schärfen und damit eine Brücke aus der Vergangenheit des Barocks in die Upcycling-Gegenwart schlagen. Tonfiguren herstellen („WerkWerk: Formen mit Ton“), sein eigenes T-Shirt mit Vogelmotiven gestalten („Birds of Neubau: T-Shirt Siebdruckwerkstatt“) oder in einem Cyantopie-Workshop („Das blaue Experiment“, Lisa Zalud und Christina Werner) das Verfahren des Blaudrucks kennenlernen.

Eine Show für die ganze Familie mit mitreißenden Songs, unterstützt von der Welt der Percussion und energetischen Tänzen, bietet die Performance „Let´s dance and sing together!“ von FUTURELOVE & FRIENDS.

Die Performance „Wer A sagt“ (SILK Fluegge) bedient sich der Mittel des Sprechtheaters und der performativen Verkörperung und setzt sich mit Sprachbildern sowie Fragen zur tradierten Sprichwörterkultur auseinander.

Bei der „klimaSTADTrallye“ des Dschungel Wien werden Themen zu Klima in der Stadt hautnah erlebbar. Der Rätselrundgang führt an verschiedene Stationen im MQ, am Ende muss ein Codewort geknackt werden.

Zusammen mit den Urban Art Künstler:innen Flora Safari und Yotto Bano wird bei der „Monsterparade“ des ZOOM Kindermuseum eine große Monsterparade auf die Fensterscheiben des Museums gezeichnet.

Zudem wird es eine Leseecke und eine Popcornstation geben, Spiele, eine Fotostation und eine Schnitzeljagd bei der WIENXTRA-Kinderinfo, ein Bootsrennen im Rahmen von „Aquadrome“ (Martin Markeli) und ein „MQ Amore”-Minigolfturnier am MQ Vorplatz.

Informationen zu allen Programmpunkten bietet der zentrale Info-Point im MQ Haupthof.

Familien-Führungen

Die Ausstellung „LandRush“ im MQ Freiraum geht der Frage nach, wie die Landwirtschaft weltweit unsere Umwelt und Gesellschaft beeinflusst. In der Ausstellung „Oasis“ im MQ Salon wiederum gibt es viele unterschiedliche Kunstwerke wie Skulpturen, Fotos, bedruckte Textilien, Zeichnungen und auch Klänge zu entdecken.

Vom Impressionismus über Expressionismus, Kubismus und Surrealismus bis zu Abstraktion und zeitgenössischer Kunst – mit „AMAZING. The Würth Collection“ sind im Leopold Museum Highlights der Sammlung Würth, einer der größten Privatsammlungen Europas zu sehen, die zu den weltweit bedeutendsten Kunstsammlungen zählt.

In der Kunsthalle Wien zeigt die Ausstellung „No Feeling Is Final. The Skopje Solidarity Collection“ einen Querschnitt durch die bemerkenswerte Sammlung des Museums für zeitgenössische Kunst Skopje und ihre Entstehungsgeschichte. Im Anschluss an die Führung lädt das Vermittlungsteam zu einem T-Shirt-Druckworkshop.

Eine speziell konzipierte „Fischer von Erlach“-Tour gibt Einblick in das Schaffen des Barockarchitekten, der dieses Jahr sein 300. Jubiläum feiert.

Ausstellung

Die Pop-up-Ausstellung „#girlslifefreedom“ von Diva Shukoor im MQ Raum D gewährt anhand von Porträts und schriftlich festgehaltenen Gedanken, Einblicke in die Lebenswelten von Mädchen, die ihr Zuhause verlassen mussten und nach Österreich geflüchtet sind.

Konzert & Performance

Ab 11 Uhr sorgt dj gerald moser (VVunderKammer) für Musik im MQ Haupthof. Um 17 Uhr kommt Matthäus Bär, eigentlich war letztes Jahr schon Schluss, eigens für den „KinderKulturParcours“ noch einmal auf die Bühne, exklusiv und einmalig samt seiner „Bärengang“, und zelebriert die besten Kinderhits aus fast zehn Jahren. Anschließend lassen Patrick Pulsinger und seine Tochter DJ Ilse Pop den Abend ausklingen.



Zum Abschluss findet im Dschungel anlässlich der Uraufführung von „ES ZIEHT! Glitzer, Klima & Klimbim“ (19 Uhr), die sich der Frage widmet „Wieviel Klimawandel steckt in dir?“, eine Eröffnungsparade mit der Trommlergruppe „Batala Boom“ (18.10-18.30 Uhr) statt, die vom Platz der Menschenrechte vor dem MuseumsQuartier bis zum Dschungel Wien führt.



Für einige Workshops ist die Teilnehmer:innenzahl begrenzt und eine Anmeldung erforderlich. Mehr Infos sowie das gesamte Programm unter https://www.mqw.at/kkp

Rückfragen & Kontakt:

MuseumsQuartier Wien

Mag. Irene Preißler

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

[+43] (0)1 / 523 58 81 – 1712

irene.preissler @ mqw.at