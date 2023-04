Saison 2023/2024 im Festspielhaus St. Pölten

Neue Partnerschaften mit Kulturinstitutionen vernetzen das Mehrspartenhaus im Kulturbezirk St. Pölten noch enger mit der Region.

Das Festspielhaus bietet eine ganze Reihe an Möglichkeiten, in die Welt des Tanzes einzutauchen: bewegt in unseren charakteristisch gestreiften Fauteuils bei großen Österreich-Premieren, oder bewegend bei regelmäßig stattfindenden Tanz-Communities, Masterclasses, Workshop-Tagen und weiteren Vermittlungsformaten. Ab August 2023 freuen wir uns über ein zusätzliches, ganz besonderes Angebot für junge Menschen: Gemeinsam mit dem Musik und Kunst Schulen Management Niederösterreich und der Musikschule St. Pölten feiern wir den Startschuss einer Jugendtanzcompagnie. Jugendliche Tanzbegeisterte erhalten die Möglichkeit, im professionellen Umfeld ihre Kreativität zu entdecken und ihre darstellerischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln. Mit Patricia Carolin Mai ist es uns gelungen, eine renommierte und erfahrene Choreografin als Künstlerische Leiterin für dieses Projekt zu gewinnen. Bettina Masuch

Der Startschuss für die Spielzeit 2023/2024 fällt am 23. September mit der GöteborgsOperans Danskompani. Die Tänzer:innen der renommierten schwedischen Compagnie sind in der Österreich-Premiere eines mitreißenden Doppelabends zweier weltweit gefragter Cho­reograf:innen zu erleben: Hofesh Shechter (Contemporary Dance) und Sharon Eyal (SAABA).

Die sieben Todsünden stehen am 06. Oktober 2023 auf dem Festspielhaus-Programm. Eric Gauthier vereint für diese Österreich-Premiere sieben der bekanntesten Choreograf:innen unserer Zeit: Aszure Barton (Faulheit), Sidi Larbi Cherkaoui (Gier), Sharon Eyal (Neid), Marco Goecke (Völlerei), Marcos Morau (Arroganz), Hofesh Shechter (Lust) und Sasha Waltz (Zorn). Genreübergreifenden Kunstgenuss rund um Habgier und Faulheit, Hochmut und Völlerei, Wollust, Zorn und Neid bietet zeitgleich eine Ausstellung in der Kunsthalle Krems.



Gemeinsam mit dem Tanzquartier Wien und brut Wien wird das Festspielhaus der Choreographic Platform Austria (CPA) neues Leben einhauchen und geballtes Tanzprogramm in beiden Städten bieten. Am 20. Oktober 2023 bringt die österreichische Choreografin Doris Uhlich SONNE zur Uraufführung. Neben Pitching-Formaten sind im Festspielhaus auch Arbeiten von Helene Weinzierl und Liquid Loft zu sehen.



Mit seinem neuen Stück MOMO (Österreich-Premiere am 18. November 2023) gelingt Ohad Naharin und der Batsheva Dance Company ein wütendes wie scharfsinniges Porträt unserer Zeit, in der sich Chaos, Leidenschaft und der Verlust des Individualismus ihren Weg bahnen.

Am 25. November 2023 feiert Beethoven 7 von Sasha Waltz Österreich-Premiere: Die deutsche Choreografin kreierte bereits 2021 in der antiken Tempelstätte von Delphi eine Choreografie zu zwei Sätzen von Beethovens Symphonie Nr. 7 und widmet sich nun dem kompletten Werk. Das Tonkünstler-Orchester spielt unter der Leitung von Titus Engel. Im kontrastierenden ersten Teil des Abends tanzen die 13 Tänzer:innen der Compagnie zum elektronischen Auftragswerk Freiheit/Extasis des zeitgenössischen Komponisten Diego Noguera.

Das Ballet du Grand Théâtre de Genève gastiert am 15. Dezember 2023 mit der Österreich-Premiere eines faszinierenden Doppelabends: In Damien Jalets Erfolgspro­duktion Skid gerät die Bühne sprichwörtlich aus den Fugen, wenn sich die Tänzer:innen mit einer um 34 Grad geneigten Plattform konfrontiert sehen. Der aufstrebende Cho­reograf Fouad Boussouf zeigt mit Vïa ein energetisches Stück mit Elementen aus urba­ner Kultur und nordafrikanischen Tänzen.

Ailey II, die zweite Compagnie des Alvin Ailey American Dance Theatre (AAADT), sorgt am 20. Jänner 2024 für das erste große Tanz-Highlight im neuen Jahr: Mit Cho­reografien von Alvin Ailey, Francesca Harper und Robert Battle werden exemplarische Arbeiten aus dem fast 50-jährigen Bestehen der Compagnie gezeigt, die sich dem Bewah­ren afroamerikanischer Kultur und der Entwicklung des Modern Dance in den USA ver­schrieben hat.



In ihrer Auftragsarbeit für das Ballett des Theater Basel unter der neuen Künstlerischen Direktorin Adolphe Binder begibt sich die ehemalige Batsheva-Tänzerin Bobbi Jene Smith auf Spurensuche nach Identi­täten und neuen Erzählformen. Ihr Zweiakter Marie & Pierre öffnet die Bühne für zwei Liebende und ein Gewimmel von Charakteren, die abwechselnd ihre Seiten einer Ge­schichte erzählen. Die Österreich-Premiere der Festspielhaus-Koproduktion findet am 17. Februar 2024 statt.

Am 02. und 03. März 2024 kehrt der australische Circa Contemporary Circus mit Humans 2.0 (für alle ab 7 Jahren) zurück ans Festspielhaus St. Pölten. Circus­visionär Yaron Lifschitz geht in dieser Produktion den Herausforderungen des Mensch­seins auf den Grund.

Nach mehreren erfolgreichen Gastspielen präsentieren sich die Tänzer:innen des Ballett am Rhein auch unter der neuen Direktion von Demis Volpi im Festspielhaus St. Pölten. Am 16. März 2024 stehen mit der Österreich-Premiere Drei Meister – Drei Werke Meilensteine des Tanzes aus dem 20. Jahrhundert zu vollem Orchesterklang der Tonkünstler auf dem Programm: George Balanchines Rubies, Hans van Manens Visions Fugitives und William Forsythes Enemy in the Figure.

Nachdem sich Fouad Boussouf bereits im Dezember 2023 mit seiner Arbeit Vïa dem Festspielhaus-Publikum vorgestellt hat, kehrt er am 12. April 2024 mit der Öster­reich-Premiere seiner abendfüllenden Kreation Feu zurück nach St. Pölten. Mit einem reichen Bewegungsvokabular, das Hip-Hop, neuen Circus, zeitgenössischen sowie traditionellen nordafrikanischen Tanz verschmilzt, begeistert der marokkanisch-franzö­sische Choreograf weltweit.

Jazz, (Welt-)Musik & ein Musikfestival für Kinder



Die brasilianische Musiklegende Gilberto Gil ist vieles: kultureller Botschafter, politische Galionsfigur, Revolutionär und musikalischer Pionier. Beim einzigen Österreich-Termin seiner letzten Tour zelebriert der Mitbegründer der Tropicalismo-Bewegung am 13. Oktober 2023 sein 60-jähriges Bühnenjubiläum.

Die US-Amerikanerin Cécile McLorin Salvant tritt mit ihrem aktuellen Album Mélusine endgültig ins Rampenlicht des modernen Jazz. Am 10. November 2023 ist die bereits mehrfach Grammy-prämierte Sängerin zu Gast im Festspielhaus.

Am 07. Dezember 2023 kehrt die malische Sängerin Fatoumata Diawara zurück ans Festspielhaus und begeistert mit einem Mix aus Afropop, Afrofolk und Afrofuturism.

Die Kammermusikreihe Kosmos.Piano widmet sich in der Saison 2023/2024 dem Klavier in seiner ganzen Vielfalt von (Neo-)Klassik bis Jazz. Zu hören sind u. a. junge virtuose Musiker:innen wie Anna Gréta (16. November 2023), Büşra Kayıkçı (15. Februar 2024), Johanna Summer (14. März 2024), oder Lise de la Salle (06. Juni 2024).

Burgschauspielerin Caroline Peters und Multiinstrumentalist Peter Rosmanith richten am 12. Jänner 2024 ihren Blick auf das Werk der US-amerikanischen Autorin Carson McCullers.

Liedermacher Ernst Molden, Ursula Strauss und Herbert Pixner bitten am 21. Jänner 2024 zu einem Musikabend zwischen großer Dichtkunst und Wiener Schmäh.

Ein Weltmusik-Highlight steht am 01. Februar 2024 auf dem Programm: Im Rahmen eines Doppelkonzerts präsentiert Omar Sosa zeitgenössische Interpretationen kubanischer Klassiker. Bei Yilian Cañizares treffen im Anschluss elektronische Klänge auf afrikanische Musiktradition.

Das Festspielhaus St. Pölten bringt in Kooperation mit der Jeunesse und der Stadt St. Pölten das internationale BIG BANG Festival erstmals nach Österreich. Vom Foyer bis zum Orchestergraben verwandelt sich das Festspielhaus am 06. April 2024 in ein abenteuerliches Musiklabyrinth zum Erkunden und Genießen für alle von 5 bis 105 Jahren.



Tangente – Festival für Gegenwartskultur im Festspielhaus



Von 30. April bis 06. Oktober 2024 steht die ganze Stadt im Zeichen der Tangente, St. Pöltens neuem Festival für Gegenwartskultur. Die Festival-Eröffnung findet am 30. April und 01. Mai 2024 im Festspielhaus St. Pölten mit der Österreich-Premiere der zeitgenössischen Oper JUSTICE von Hèctor Parra (Musik) und Fiston Mwanza Mujila (Libretto) statt. Für die Regie zeichnet Milo Rau verantwort­lich. Das Tonkünstler-Orchester spielt unter der Leitung von Titus Engel. Das Festspiel­haus ist Koproduzent dieser Produktion des Grand Théâtre de Genève.

Am 01. Mai 2024 findet mit Olivier Messiaens Katalog der Vögel (Catalogue d’oiseaux) ein wei­terer Programmpunkt der Tangente St. Pölten im Festspielhaus statt: Pianist Pierre-Laurent Aimard und Schauspielerin Birgit Minichmayr setzen das Werk des 1992 ver­storbenen Komponisten mit ausgewählten Texten zur Welt der Vögel in einen neuen Kontext.

Mit einem exklusiv für die Tangente und das Festspielhaus entwickelten Programm gastiert die legendäre Indie-Rock-Band The Notwist am 03. Mai 2024 und lädt unter dem Titel Alien Disko eine Vielzahl weiterer Künstler:innen aus aller Welt ein.

Am 09. Mai 2024 zeigt die Tangente die Österreich-Premiere einer neuen Tanztheater-Kreation der kanadischen Choreografin Crystal Pite über das Bedürfnis des Menschen nach Zugehörigkeit.

Seinen Saisonabschluss feiert das Festspielhaus St. Pölten am 22. Juni 2024 mit Jeremy Nedds Österreich-Premiere von blue nile to the galaxy around olodumare. Die Tanzkreation des US-amerikanischen Tänzers und Choreografen geht gemeinsam mit der Gruppe Impilo Mapantsula den verschlungenen Erfahrungen afrikanischer Diaspora nach und kommt ebenfalls im Rahmen der Tangente zur Aufführung.

