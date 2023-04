Karriere News bei Grossmann + Kaswurm Immobilien: Patrick Schwarzl übernimmt Leitung des Verkaufs

Wien (OTS) - Bisher verantwortete Patrick Schwarzl bereits den Immobilienankauf des Projektentwicklers Grossmann + Kaswurm Immobilien. Mit April übernimmt der gebürtige Wiener nun auch die Leitung des Verkaufs.

Patrick Schwarzl ist bereits seit 2020 Teil des Teams von Grossmann + Kaswurm Immobilien. Bislang zeichnete der 31-Jährige für die Agenden des Immobilienankaufs verantwortlich. Nun übernimmt er mit April auch die Leitung des Verkaufs mit dem Ziel, beide Abteilungen weiter auszubauen.

„In den vergangenen Jahren hat Patrick Schwarzl durch seine umfassende Expertise und eine besondere Leidenschaft für Immobilien überzeugt. Mit seiner kreativen Herangehensweise konnten wir bereits neue Wege im Immobilienankauf bestreiten. Wir freuen uns daher sehr, dass er seine Fähigkeiten künftig auch in einem zusätzlichen Verantwortungsbereich unter Beweis stellen kann" , so Peter Kaswurm, Gründer und Geschäftsführer von Grossmann + Kaswurm Immobilien.

Vor seiner Tätigkeit bei dem Wiener Projektentwickler war Schwarzl bereits einige Jahre bei IMMOunited als Head of Customer Care tätig.

Über Grossmann + Kaswurm Immobilien

Die Immobiliengruppe Grossmann + Kaswurm kauft, entwickelt und baut Immobilienprojekte. Die Wohnobjekte punkten durch ästhetisches Design und moderne Architektur. Die Geschäftsführung besteht aus Mag. Benedikt Grossmann, Christian Kaswurm und Mag. Peter Kaswurm. Die jahrelange Erfahrung und Expertise der drei Eigentümer in sämtlichen Bereichen der Projektentwicklung fließt in jedes Projekt mit ein. Zudem steht der persönliche Kontakt zu den Kunden und Partnern an erster Stelle.

Mehr Informationen finden Sie unter: https://www.grossmann-kaswurm.at/

