„THE FUSION by WINEGG“ feiert Dachgleiche

Wien (OTS) - Der Immobilienentwickler WINEGG feierte am 13. April 2023 bei dem Wohnprojekt „THE FUSION“ im 4. Wiener Gemeindebezirk die Dachgleiche. Die 46 exklusiven Eigentumswohnungen und zwei Geschäftslokale werden im vierten Quartal 2023 fertiggestellt.

In einer der besten Lagen Wiens, direkt am Naschmarkt gelegen, entsteht derzeit das beeindruckende Revitalisierungsprojekt „THE FUSION by WINEGG“. Dieses umfasst 46 exklusive Eigentumswohnungen mit Größen von 50 bis ca. 170 m² und zwei Geschäftsobjekte. Das Wohnprojekt besticht durch eine Luxusausstattung sowie einen von Balkonen, Gärten und Terrassen eingerahmten grünen Innenhof. Ein besonderes Highlight: Die Dachgeschosswohnungen sowie das exklusive Penthouse verfügen über einen einzigartigen Blick über die Dächer Wiens.

Zusammen mit dem ausführenden Bauunternehmen HABAU Hoch- und Tiefbaugesellschaft m.b.H. begrüßte der Projektentwickler WINEGG die Bezirksvorsteherin Stv. Karin Eickler sowie alle weiteren anwesenden Gäste. Die Übergabe des Gleichengeldes erfolgte durch DI Kevin Soemmer, Leiter Baumanagement bei WINEGG.

„ Bei der Revitalisierung des Biedermeierhauses in der Kettenbrückengasse achten wir besonders auf Hochwertigkeit, Regionalität und Nachhaltigkeit. Gemeinsam mit dem Bauunternehmen HABAU und allen Projektbeteiligten stellen wir uns dieser komplexen Herausforderung. Wir bedanken uns für die gute Zusammenarbeit sowie die hohe Ausführungsqualität “, so Christian Winkler, Gründer und Geschäftsführer der WINEGG Realitäten.

Thomas Reicher, Bereichsleiter HABAU Hochbau Ost ergänzt: „ Besonders bei innerstädtischen Bauprojekten ist das Projektmanagement und die gesamte Baulogistik herausfordernd. Bei Gebäuden dieser Art ist insbesondere die Komplexität der Statik anspruchsvoll und bedarf einer präzisen Ausführungskompetenz .“

Aufgrund der nachhaltigen Projektentwicklung und -realisierung erhielt „THE FUSION“ bereits das Gold-Vorzertifikat der Österreichischen Gesellschaft für Nachhaltigkeit (kurz: ÖGNI).

Biedermeierhaus mit einzigartiger Geschichte

Das geschichtsträchtige Biedermeierhaus in der Kettenbrückengasse 22 wurde 1827 vom Bauherren Friedrich Sträussle erbaut. Der hintere Gebäudetrakt ist erst in der Gründerzeit im Jahr 1892 hinzugekommen. Bei der zeitgemäßen Revitalisierung und behutsamen Modernisierung wird besonders darauf geachtet, den wertvollen Charakter des Gebäudes zu bewahren.

Die Fertigstellung des Projekts ist für das vierte Quartal 2023 geplant. Aufgrund des Baufortschritts können Besichtigungen bereits vor Ort durchgeführt werden. Der Verkauf der Eigentumswohnungen erfolgt exklusiv über WINEGG Makler und JP Immobilien.

Weitere Informationen finden Sie unter: www.the-fusion.at

Über WINEGG

Seit über 20 Jahren ist die WINEGG als Investor, Projektentwickler, Bauträger und Makler tätig. Das Kerngeschäft war in den Anfangsjahren das Zinshaus, doch in den letzten Jahren wurde auch das Bauträgergeschäft im Neubau forciert. Die Immobilien der WINEGG bestechen durch eine hervorragende Mikrolage, eine hochwertige Ausführung und eine nachhaltige Konzeptionierung.

