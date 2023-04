SPÖ-Herr: „Öffi-Offensive statt Verbrenner-Nostalgie!“

Selbst Vertreter*innen der Autoindustrie lehnen Nehammer-Plan ab – Regierungsstreit lähmt Klimapolitik

Wien (OTS/SK) - „Kanzler Nehammer klammert sich mit seinen E-Fuel-Fantasien an eine völlig ineffiziente und teure Technologie und versucht, damit von den wirklich drängenden Fragen der Klimakrise abzulenken. Der grüne Regierungspartner lässt ihn leider Schalten und Walten“, kritisiert Julia Herr, SPÖ-Umweltsprecherin, vor dem morgigen Auto-Gipfel des Kanzlers. „Die ÖVP spricht von notwendiger Technologieoffenheit, dabei sagen selbst Vertreter*innen der Autoindustrie, dass E-Fuels ein völliges Randthema sind. Kanzler Nehammer redet hier an der Realität vorbei“, so die Abgeordnete weiter. Sie fordert von der Regierung, bei der Klimapolitik einen Zahn zuzulegen: „Statt einem Auto-Gipfel brauchen wir einen Klimagipfel, um eine klimafreundliche Verkehrspolitik und den raschen Öffi-Ausbau auf Schiene zu bringen!“ ****

Die SPÖ spricht sich klar für den Ausstieg aus den Verbrennermotoren aus. „Was Nehammer hier macht, gefährdet den Industriestandort Österreich und alle damit verbundenen Arbeitsplätze. Wir müssen jetzt den Weg in eine klimafreundliche Zukunft einschlagen, dann können sich Unternehmen daran orientieren und die notwendigen Investitionen setzen. Das ist nicht nur am besten für den Klimaschutz, sondern auch, um Betriebe und Jobs hier in Österreich zu erhalten!“, ist sich Herr sicher.

Für die Umweltsprecherin der SPÖ ist darüber hinaus klar, dass der Ausbau des öffentlichen Verkehrs absolute Priorität haben muss: „Noch immer sind viele Gemeinden Österreichs unzureichend mit Bus und Bahn erreichbar. Wir müssen allen Menschen endlich ermöglichen, ein klimafreundliches Leben zu führen und das bedeutet einen bestmöglichen Öffi-Anschluss – auch an Wochenenden und Abseits der Rush-Hour!“ Jeder Tag, den die Regierung streitet und die ÖVP mit Schein-Lösungen verschwendet, sei ein verlorener Tag für den Klimaschutz, so Herr abschließend. (Schluss) sr/lp

