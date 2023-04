SPÖ-Lindner: Kostenfreie HIV-Präexpositionsprophylaxe (PrEP) jetzt umsetzen, Herr Gesundheitsminister!

Studie unterstreicht hohe Wirksamkeit von PrEP-Freigabe – Minister kann aber noch keinen konkreten Fahrplan vorlegen

Wien (OTS/SK) - Zahlreiche Expert*innen, die Zivilgesellschaft und die SPÖ haben es lange gefordert, seit gestern unterstreicht nun auch eine Studie des Gesundheitsministeriums die gesundheitspolitische Bedeutung der kostenlosen HIV-PrEP: Die neue Evaluierung des Austrian Institute for Health Technology Assessment (AIHTA) im Auftrag des BMSGPK bestätigt, dass die kostenlose Ausgabe der HIV-Präexpositionsprophylaxe PrEP an Risikogruppen ein wichtiger Schritt zur Eindämmung von HIV-Infektionen wäre. In vielen europäischen Ländern ist dies bereits Realität – in Österreich kostet die PrEP jedoch noch immer 60 Euro pro Monat und inkl. den notwendigen 3-Monats-Checkups rund 1.000 Euro pro Jahr. Für SPÖ-Gleichbehandlungssprecher Mario Lindner steht fest: „Sexuelle Gesundheit und vor allem der Schutz vor einer HIV-Infektion dürfen niemals eine Frage des Geldbörsels sein! Es ist ein wichtiges Zeichen, dass nun auch die Studie des Gesundheitsministeriums unsere Forderung nach der Gratis-PrEP unterstreicht – ich erwarte mir vom Gesundheitsminister nun keine langwierigen Arbeitsgruppen und großen Ankündigungen, sondern eine rasche Umsetzung noch vor dem Sommer!“ ****

Der Gesundheitsminister zeigte sich zwar offen für den Vorschlag, ein konkreter Umsetzungsweg ist aber noch nicht absehbar. Im heutigen Gesundheitsausschuss des Nationalrats, in dem ein entsprechender Antrag Lindners bereits mehrmals von ÖVP und Grünen vertagt wurde, konnte Rauch keine Details zur Gratis-PrEP vorlegen. Auf eine konkrete Nachfrage Lindners gab es keine konkreten Pläne des grünen Gesundheitsministeriums. „Es ist eine vergebene Chance, dass der Minister anscheinend nicht auf die Ergebnisse seiner eigenen Studie vorbereitet war und auch nicht sagen kann, bis wann eine Entscheidung über die Gratis-PrEP getroffen werden soll. Denn klar ist: Die PrEP schützt wirksam vor HIV und jede Person, die sich wegen diesem Medikament nicht mit dem HI-Virus infiziert, ist ein gesundheitspolitischer Erfolg – genau deswegen darf der Zugang zur PrEP nicht nur für Menschen mit ausreichendem Einkommen möglich sein!“ Lindner kündigt daher an, weiter Druck für eine rasche Umsetzung der Gratis-PrEP für Risikogruppen noch vor dem Sommer zu machen. (Schluss) sp/ls

