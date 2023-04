„DenkForum №1“ Das neue Format der DenkWerkstatt St. Lambrecht

Thema: Gerechtigkeit nachhaltig gedacht

Wien (OTS) - Premiere: „DenkForum №1“ - gemeinsam mit dem Bankhaus Gutmann lädt die Denkwerkstatt St. Lambrecht am 9. Mai 2023, in die Räumlichkeiten der Bank Gutmann AG am Schwarzenbergplatz 16 in 1010 Wien, ein.

„Die Gerechtigkeitsdebatte unserer Zeit stößt sich oft an Vermögens-ungleichheit. Ethisch geht Vermögen jedoch mit Verpflichtungen einher“, so der Tagungsleiter Univ.-Prof. Dr. Wolfgang Mazal, und ergänzt: „Sind nachhaltige Investition, Arbeitsplätze, Wohlstand durch Vermögensungleichheit gefährdet oder gesichert?“

Das DenkForum versucht, Schlaglichter auf die Effekte von Vermögens-ungleichheit zu werfen. Wir freuen uns auf einen interessanten Vormittag zusammen mit Ihnen und unserem Expertenteam:

Priv.-Doz. Dr. Monika Köppl-Turyna von EcoAustria, Dr. Klaus Gabriel, einem Sozial- und Wirtschaftsethiker und Unternehmensberater, dem Family Business Experten Prof. (FH) Dott. Markus Weishaupt, sowie Mag. Michael Wancata, Vorstandsmitglied Österreichische Entwicklungsbank AG. Univ.-Prof. Wolfgang Mazal wird verständnisorientiert moderieren, zusammenfassend auf den Punkt bringen und zukunftweisende Fragen in den Raum stellen.

Die Teilnahme ist kostenlos. Aufgrund der begrenzten Teilnehmerzahl ist eine Anmeldung unbedingt erforderlich. Die Plätze werden nach Einlangen der Anmeldung vergeben. Wir bitten Sie um Ihre verbindliche Anmeldung bis 2. Mai 2023 direkt an: sandra.leitner @ gutmann.at

Es wird darauf hingewiesen, dass bei der Veranstaltung Bild- und Videoaufnahmen zu Zwecken der Dokumentation und Bewerbung der Veranstaltung gemacht werden und diese in analogen und digitalen Medien veröffentlicht werden.

