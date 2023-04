Doskozil: „Werde Kindergrundsicherung und Angebot der kostenfreien Kinderbetreuung österreichweit umsetzen“

„Kindergrundsicherung holt 350.000 Kinder aus der Armut, kostenfreie Kinderbetreuung entlastet Familien und führt zu mehr Vollzeit-Beschäftigung

Eisenstadt (OTS) - Jedes fünfte Kind in Österreich lebt mittlerweile unter der Armutsschwelle, durch die Teuerungskrise werden es täglich mehr. Hier bestehe dringend Handlungsbedarf, so LH Hans Peter Doskozil: „Wenn 350.000 Kinder in Österreich in Armut leben bzw. armutsgefährdet sind, so ist das ein eindeutiges Politikversagen. Die Einführung der Kindergrundsicherung ist einer der zentralen Eckpfeiler sozialdemokratischer Politik der Zukunft. Darüber hinaus muss bundesweit garantiert werden, dass jedes Kind - unabhängig vom sozialen Status der Eltern - die beste Bildung und Betreuung erhält. Der massive Ausbau von Kinderbetreuungsangeboten und das Angebot einer kostenfreien, ganztägigen Kinderbetreuung sind eine doppelte Hilfe für unser Land: Wir schaffen damit eine bessere Vereinbarkeit von Beruf und Familie und ermöglichen vielen Frauen, von Teilzeit auf Vollzeit umzusatteln. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels eine dringend notwendige Maßnahme!“

Im Burgenland hat Doskozil den Gratiskindergarten bereits 2019 eingeführt und sorgt mit diesem sozialdemokratischen Meilenstein für Chancengleichheit ab der ersten Bildungseinrichtung. Außerdem unterstützt er seit Jahren die Forderung der Volkshilfe nach einer Kindergrundsicherung, um Kinderarmut nachhaltig und treffsicher abzufangen.

Neben dem Gratiskindergarten - der auch in Wien und mittlerweile in Kärnten umgesetzt wurde - gehörten im Burgenland die beitragsfreie Kinderkrippe und der ergänzende Gratis-Englischunterricht für Volksschüler zu den ersten Amtshandlungen von Doskozil als Landeshauptmann. Dieses Maßnahmenbündel werde er mit der SPÖ in Regierungsverantwortung bundesweit ausrollen: „Hier geht es um Fairness, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und darum, jedem Kind die gleichen Chancen zu ermöglichen.“

