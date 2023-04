Windkraft Simonsfeld als Arbeitgeberin zweifach ausgezeichnet

Ernstbrunn (OTS) - Das Unternehmen darf sich im Jahr 2023 gleich über zwei Auszeichnungen im Bereich People & Culture freuen. Die Windkraft Simonsfeld wurde erneut mit dem BGF-Gütesiegel für betriebliche Gesundheitsförderung und dem Kununu „Top-Company-Award“ honoriert.

Wiederverleihung des Gütesiegels für Betriebliche Gesundheitsförderung

Als eine der größten Arbeitgeberinnen der Region hat die Windkraft Simonsfeld in den letzten Jahren ihre Maßnahmen und Angebote zur betrieblichen Gesundheitsvorsorge für ihre Mitarbeiter*innen stetig ausgebaut und erweitert. Als Anerkennung für diese konsequente Weiterentwicklung wurde sie nun erneut mit dem Gütesiegel für „Betriebliche Gesundheitsförderung“ des Österreichischen Netzwerks für BGF ausgezeichnet.

„Wir als Windkraft Simonsfeld möchten unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ein vielfältiges Angebot an Maßnahmen bieten, die im Berufs- und Privatleben die physische und psychischer Gesundheit unterstützen. Flexible, lebensphasenorientierte Arbeitszeitmodelle, jährliche Vorsorgeuntersuchungen im Betrieb, Coachingangebote, Sport- und Fitnesskurse sowie regelmäßige Gesundheitsworkshops sind nur einige Beispiele unseres umfassenden Portfolios. Wir freuen uns daher sehr, dass unser Engagement nun erneut mit dem BGF-Gütesiegel ausgezeichnet wurde“, so Martina Reicher, Leiterin People & Culture der Windkraft Simonsfeld.

Das Gütesiegel wird für die Jahre 2023 bis 2025 verliehen und spiegelt vor allem den Einsatz für die körperliche und mentale Gesundheitsvorsorge in den Bereichen Ernährung, Fitness & Bewegung, Arbeitsatmosphäre sowie Entspannung & Burnout-Prävention wider.

Die Windkraft Simonsfeld als Kununu TOP- Company 2023

Die Plattform „Kununu“ zeichnet jährlich besonders Arbeitnehmer*innen-freundliche und top bewertete Unternehmen mit dem Gütesiegel „Top-Company“ aus. Für das Jahr 2023 erreichte das Unternehmen in diesem Zusammenhang einen Top-Score von 4,8 von möglichen 5,0 Sternen.

Alexander Hochauer, CFO der Windkraft Simonsfeld, freut sich über diesen Erfolg: „Wir erhöhen nicht nur unsere Produktion von sauberer Energie, sondern schaffen auch laufend attraktive, regionale Green-Jobs in einer dynamisch wachsenden Zukunftsbranche. In Zeiten des Fachkräftemangels ist es umso wichtiger, sich als attraktiver Arbeitgeber zu präsentieren und Mitarbeiter*innen durch eine moderne und offene Unternehmenskultur nachhaltig für das Unternehmen zu begeistern. Dass wir von Kununu erneut mit dem Top-Company-Award ausgezeichnet wurden, zeigt, dass sich unser konsequentes Engagement als Arbeitgeberin lohnt.“

Das unabhängige Bewertungsportal ermöglicht es interessierten Personen, Bewerber*innen und zukünftigen Mitarbeiter*innen einen Blick hinter die Kulissen des Arbeitsalltags zu werfen und einen Eindruck zu bekommen, ob das Unternehmen zu den eigenen Werten und Einstellungen passt. Besonders das familiäre Umfeld, der respektvolle Umgang und die gelebte Nachhaltigkeit werden aus dem Kreis der Mitarbeiter*innen bei der Windkraft Simonsfeld als lobenswert hervorgehoben.

Über die Windkraft Simonsfeld

Die Windkraft Simonsfeld betreibt 90 Windenergieanlagen in Österreich und Bulgarien sowie ein Sonnenkraftwerk in der Slowakei und produziert damit den jährlichen Strombedarf von 166.000 Haushalten. Das Unternehmen arbeitet seit über 25 Jahren an der Energiewende und beschäftigt mehr als 100 Mitarbeiter*innen. Mit rund 3.700 Beteiligten ist die Windkraft Simonsfeld einer der großen Bürger*innen-Beteiligungsunternehmen Österreichs. www.wksimonsfeld.at

