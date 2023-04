Rendi-Wagner bei Feier anlässlich des 90. Geburtstags von Karl Blecha: „Danke für alles, Charly!“

Festveranstaltung zum 90er von Karl Blecha mit u.a. Fischer, Bures und Ludwig – Blecha: „Freue mich, Mitglied dieser wunderbaren Familie zu sein!“

Wien (OTS/SK) - Anlässlich des 90. Geburtstages von Karl „Charly“ Blecha am 16. April hat SPÖ-Partei- und -Klubvorsitzende Dr.in Pamela Rendi-Wagner gestern, Montag, zu einer Festveranstaltung ins Camineum in der Österreichischen Nationalbibliothek geladen. Unter den Anwesenden waren neben Rendi-Wagner und Blecha u.a. auch Bundespräsident a.D. Dr. Heinz Fischer, der die Laudatio hielt, die Zweite Präsidentin des Nationalrats Doris Bures, der Wiener Bürgermeister Dr. Michael Ludwig, ÖGB-Chef Wolfgang Katzian, Bundeskanzler a.D. Dr. Franz Vranitzky, Ex-Staatsekretärin Mag.a Brigitte Ederer sowie der ehemalige Wiener Bürgermeister und Präsident der Volkshilfe Wien Dr. Michael Häupl und SPÖ-Bundesgeschäftsführer Christian Deutsch. „Wir wollen dir für all das, was du für die Sozialdemokratie geleistet hast, danken! Du warst und bist die ideale Mischung, eine Wiener Melange kann man sagen, aus Innovationsgeist, Geschichtsbewusstsein, Kooperationsbereitschaft und stabiler Geradlinigkeit“, so Rendi-Wagner in ihrer Eröffnungsrede. ****

Mit dem Rückzug Blechas aus der heimischen Politik sei eine Ära zu Ende gegangen. „Wie aus dem Bilderbuch der Modernisierung Österreichs steht dein politischer Werdegang vor uns. Ein gelernter Sozialwissenschafter nimmt all seine Expertise zusammen, geht in die Politik und nähert sich faktenbasiert den veränderten sozialen Wirklichkeiten Österreichs und wird später ein Kämpfer für unser Pensionistinnen und Pensionisten“, zeichnet Rendi-Wagner Blechas politischen Werdegang nach. Blecha sei es gelungen, den richtigen Moment für grundlegende Veränderungen des gesellschaftlichen Lebens zu erkennen und diese richtig zu nützen – so bildeten etwa die schrittweise Demokratisierung nach 1945 und der Wirtschaftsaufschwung der Nachkriegszeit das Fundament für die heutige Wohlfahrtsgesellschaft in Österreich.

Auch der ehemalige Bundespräsident Fischer würdigte in seiner Laudatio das Wirken von Blecha. Als „Sozialforscher mit höchster Kompetenz“ sei er nicht nur ein Pionier in der Sozialforschung, auch bei parlamentarischen Prozeduren habe er große Fortschritte erreicht, erinnerte Fischer u.a. daran, dass es bis Mitte der 70er keine verfassungsrechtliche Grundlage für politische Parteien gab. „Es war eine wirkliche Aufbruchsstimmung und Charly war ein Motor – er war Energie pur“, so Fischer und weiter: „Mit deinem Temperament hast du dann auch als Pensionistenverbandschef viel bewegt“.

Gewürdigt und festgehalten wurde das Leben von Blecha auch in einem Buch, das seine Frau Rosi Blecha als Geschenk überreichte. „Ich freue mich außerordentlich, in eurem Kreis meinen runden Geburtstag feiern zu können“, bedankte sich Blecha und hielt fest: „Ich freue mich, Mitglied dieser wunder-, wunderbaren Familie zu sein!“

Vor dem Hintergrund aktueller Entwicklungen sagte Rendi-Wagner, es gehe jetzt darum, Klarheit zu schaffen und gestärkt und mit voller Kraft das zu tun, „was unsere eigentliche Aufgabe ist: Für unser Land, unsere Werte und unsere Partei zu kämpfen. Damit unser Land wieder eine sozialdemokratische Führung und einen Kompass für die Zukunft erhält.“

